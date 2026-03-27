Бұрынғы рэпер Балендра Шах Непалдың премьер-министрі болды
АСТАНА. KAZINFORM – Непалда бұрынғы рэпер, саясаткер Балендра Шах премьер-министр қызметіне кірісті, деп хабарлайды DW.
Балендра Шах 27 наурыз күні ант берді. Оның жетекшілігіндегі центристік Ұлттық тәуелсіз партиясы 5 наурызда өткен парламент сайлауында 275 орынның 182-сін иеленді.
Бұл сайлау 2025 жылы өткен сыбайлас жемқорлыққа қарсы жаппай наразылықтардан кейін ұйымдастырылды. Сол кезде 76 адам қаза тапқан.
35 жастағы Шах соңғы онжылдықтардағы Непалдың ең жас премьер-министрі атанды. Сондай-ақ ол ел тарихында алғаш рет мадхеси этникалық тобының өкілі ретінде үкімет басына келіп отыр.
Бұған дейін Балендра Шах Катманду қаласының мэрі қызметін атқарып, жемқорлыққа қарсы ұстанымымен танылған.
Жаңа үкімет алдында саяси тұрақсыздық пен жұмыссыздық мәселелерін шешу міндеті тұр.