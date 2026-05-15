    Бұрынғы вице-министр Қостанай облысы әкімінің орынбасары болып тағайындалды

    АСТАНА. KAZINFORM – Қостанай облысы әкімінің өкімімен Ербол Тасжүреков Қостанай облысы әкімінің орынбасары болып тағайындалды.

    Ербол Тасжүреков
    Фото: Қостанай облысы әкімдігі

    Бұған дейін ол Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы вице-министрі қызметін атқарған.

    1979 жылы Тараз қаласында дүниеге келген.

    Мынадай мамандықтар бойынша білімі бар:

    • экономист;
    • заңгер;
    • мемлекеттік және жергілікті басқару магистрі;
    • мемлекеттік басқару және халықаралық қатынастар магистрі.

    Мыналарды:

    • М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университетін;
    • Қ.А. Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетін;
    • Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын;
    • Францияның Ұлттық әкімшілік мектебін тәмәмдады.

    Еңбек қызметі:

    • 1998-2001 жылдары - «Қазнұр» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің валюта айырбастау пунктінің менеджері;
    • 2003-2007 жылдары - «Профиль-Lux» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;
    • 2007-2013 жылдары - Астана қаласы Алматы ауданының № 2 аудандық сотында түрлі лауазымдарда жұмыс істеген;
    • 2013-2014 жылдары - Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігінде басшылық лауазымдарды атқарды;
    • 2014-2016 жылдары - Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі департаменті директорының орынбасары;
    • 2016-2018 жылдары - Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі Инвестициялар комитеті төрағасының орынбасары;
    • 2018-2019 жылдары - Оңтүстік Қазақстан облысы әкімінің орынбасары;
    • 2019-2021 жылдары – «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамының басқарушы директоры - Басқарма мүшесі;
    • 2023-2026 жылдары - Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы вице-министрі.

    Тағайындау Қостанай облысы Әкімдік
    Назым Бөлесова
