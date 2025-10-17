Бұрқасын, көктайғақ, тұман: қараша айында ауа райы қандай болады
АСТАНА. KAZINFORM — «Қазгидромет» РМҚ мәліметінше, қараша айында Қазақстанның басым бөлігінде көбінесе қар түріндегі жауын-шашын болады. Оңтүстік және оңтүстік-батыс аймақтарда қар аралас жаңбыр болады деп күтіледі.
Синоптиктердің болжамынша, қатты жел, бұрқасын, көктайғақ және тұман бір ай ішінде көбінесе елдің солтүстік, орталық және шығыс аймақтарында болуы мүмкін.
Қараша айында ауа температурасының ауытқуы жиі байқалады, яғни «температуралық кұбылулар» күтіледі:
Республиканың солтүстігінде, орталығында, шығысында бірінші онкүндіктің басында ауа температурасының түнде 2-7 градус аяздан 0-5 градус жылыға дейін, күндіз 2-7 градус жылыдан 5-10 жылыға дейін жоғарылауы күтіледі, онкүндіктің соңына қарай түнде температураның 7-12 аязға дейін, күндіз 0-5 аязға дейін біртіндеп төмендеуі болжанады.
Қарашаның екінші және үшінші онкүндігінде ауа температурасының түнде 5-12 градус аяздан 10-16 градус аязға дейін, елдің орталығында және шығысында 18 аязға дейін, күндіз 3 аяз–2 градус жылыдан 5-10 градус аязға дейін ауытқуы күтіледі.
Айдың соңында ауа температурасы түнде 15-20 градус аязға дейін, күндіз 10-15 градус аязға дейін төмендеуі күтіледі.
Республиканың оңтүстік-батысында, оңтүстігінде, оңтүстік-шығысында бір ай ішінде түнгі уақытта ауа температурасының 3-12 градус аяздан 0-7 градус жылыға дейін, күндіз 1-6 жылыдан 8-18 жылыға дейін ауытқуы күтіледі. Қараша айының соңында жекелеген күндері аязды күндер түнде 5-15 аязға дейін, күндіз 0-5 аязға дейін күшеюі мүмкін.
Жалпы қараша айында ауа температурасы — елдіміздің барлық аймағында нормадан 1° жоғары болады деп болжанады (нормалар бюллетень кестесінде келтірілген).
Қараша айында жауын-шашын мөлшері Қазақстан аумағының басым бөлігінде норма шамасында, елдің батысында, солтүстік-шығысында нормадан көп болады деп болжанады (Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Шығыс Қазақстан облыстарында, Батыс Қазақстан, Павлодар облыстарының басым бөлігінде, Атырау, Маңғыстау облыстарының батысында, Қостанай облысының солтүстік-шығысында және Абай облысының шығысында).