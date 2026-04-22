БҰҰ: 8 мыңға жуық заңсыз мигрант қаза тапты немесе із-түзсіз жоғалды
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылы көші-қон бағыттарында шамамен 8 мың адам қаза тауып, не із-түзсіз жоғалды. Бұл туралы БҰҰ жүйесіне кіретін Халықаралық көші-қон ұйымының (МОМ) өкілі Мария Мойта Женевадағы БҰҰ кеңсесінде өткен брифингте мәлімдеді, деп жазады Анадолы.
Оның айтуынша, аталған адамдар қауіпсіз әрі жақсы өмір іздеп, басқа елдерге жетуге тырысқан.
Соңғы жылдары Азия-Тынық мұхиты өңірі заңсыз мигранттар үшін ең қауіпті аймақтардың біріне айналған. Мұнда жүздеген рохинджа мұсылмандары мен ауғандықтардың қаза тапқаны тіркелген.
— Бұл көрсеткіштер алдын алуға болатын трагедиялардың алдын алудағы ортақ дәрменсіздікті көрсетеді, — деді Мойта.
Ол сондай-ақ көші-қон бағыттарына түсетін қысымның азаймай отырғанын, ал маршруттардың үнемі өзгеріп отыратынын атап өтті.
2025–2026 жылдары жаһандық көші-қон жаңа кезеңге өтті. Енді оған тек экономикалық факторлар ғана емес, сонымен қатар қарулы қақтығыстар, климаттың өзгеруі және жұмыс күшіне деген сұраныс сияқты себептер әсер етіп отыр. Көші-қон барған сайын ерікті таңдау емес, өмір сүру қажеттілігіне айналып барады.
БҰҰ өкілінің айтуынша, аталған факторлар мен түрлі елдердің саясаты адамдардың қоныс аудару бағыттарын өзгертіп жатыр.
Бұған дейін хабарланғандай, Үнді мұхитындағы қайық апатынан кейін 250 мигрант із-түзсіз жоғалып кетті.