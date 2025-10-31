KZ
    06:03, 31 Қазан 2025 | GMT +5

    БҰҰ АҚШ-тағы ықтимал ядролық сынақтарға қатысты мәлімдеме жасады

    АСТАНА. KAZINFORM — БҰҰ президент Дональд Трамптың ядролық сынақтарды қайта бастау жөніндегі мәлімдемесіне байланысты тараптарды шиеленістің күшеюінен сақ болуға шақырды, деп хабарлайды ТАСС.

    Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

    БҰҰ Бас хатшысының орынбасары Фархан Хак брифинг барысында әлемдегі ядролық қауіп-қатер деңгейі алаңдатарлық дәрежеде жоғары екенін атап өтіп, мемлекеттерді жағдайды ушығуы мүмкін кез келген әрекеттерден аулақ болуға үндеді.

    — Бас хатшы қазіргі ядролық тәуекелдер тым жоғары екенін және қателіктер мен эскалацияның апатты салдарларға әкелуі мүмкін әрекеттерден бас тарту қажет екенін бірнеше рет атап өткен, — деді Хак.

    Ол соңғы 80 жылда әлемде 2000-нан астам ядролық сынақ жүргізілгенін еске салды және бұл әрекеттердің «қатерлі мұра» қалдырғанын айтты.

    — Бас хатшының көзқарасы бойынша, ядролық сынақтарға ешқандай жағдайда жол берілмеуі тиіс, — деді ол.

    Еске сала кетсек, бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Пентагонға ядролық қару сынақтарын бастау туралы тапсырма берген еді.

    Тегтер:
    Ядролық қарусыз әлем БҰҰ АҚШ Дональд Трамп Антониу Гутерриш
