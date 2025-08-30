БҰҰ Бас Ассамблеясы алдында АҚШ палестиналықтарға виза шектеуін күшейтті
АСТАНА. KAZINFORM – АҚШ мемлекеттік хатшысы Марко Рубио Палестина автономиясы мен Палестинаны азат ету ұйымының бірқатар ресми өкілінің визаларын келесі айда өтетін БҰҰ Бас Ассамблеясының жыл сайынғы отырысы алдында жойды, деп хабарлайды Euronews.
Жұма күні жарияланған Мемлекеттік департамент мәлімдемесінде Рубио палестиналық шенеуніктерден түскен бірнеше жаңа виза өтінімдерін қабылдамауды да тапсырғаны айтылған.
— Трамп әкімшілігі терроризмді марапаттамау жөніндегі өз міндеттемесіне берік, — делінген Мемдепартаменттің мәлімдемесінде.
Бұл қадам — Трамп әкімшілігінің палестиналықтарға виза шектеулерін енгізуге бағытталған бірқатар шараның соңғысы. Ол дәл сол күні орын алды, Израиль әскері Газа қаласын әскери қимылдар аймағы деп жариялаған болатын. Сонымен қатар, Израиль әскері Газа қаласы маңында гуманитарлық көмекті жеткізуге мүмкіндік берген күнделікті «тактикалық үзілістердің» күшін жойғанын хабарлады.
Бұдан бөлек, АҚШ Мемлекеттік департаменті Газа тұрғындарын, соның ішінде жарақат алған балаларды қабылдау бағдарламасын да тоқтатты.
Қанша виза жойылғаны және қанша өтінім қабылданбағаны туралы нақты мәлімет берілген жоқ.
Бұған дейін БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Ливандағы бітімгерлік миссиясын 2027 жылға дейін аяқтайтыны белгілі болған еді.