БҰҰ Бас Ассамблеясы ШЫҰ-мен ынтымақтастық туралы қарарды қабылдады
Қытай енгізген және ШЫҰ-ға мүше барлық мемлекетті қоса алғанда, 40-қа жуық ел қолдаған қарарда ұйымның аймақтық бейбітшілікті, дамуды, өзара сенім мен ынтымақтастықты ілгерілетудегі сындарлы рөлі жоғары бағаланды.
ШЫҰ-ның БҰҰ жұмысын қолдау жөніндегі күш-жігері де жоғары бағасын алып, екі ұйым арасындағы диалог пен ынтымақтастықты нығайтуға қолдау білдірілді.
БҰҰ Бас Ассамблеясына қарар жобасын Қытайдың БҰҰ жанындағы Тұрақты өкілдігінің уақытша сенімді өкілі Гэн Шуан ұсынды. Ол 24 жыл бұрын құрылғаннан бері ШЫҰ «Шанхай рухын» басшылыққа ала отырып, дамуын жалғастырып, әлемдегі ең ірі аймақтық ұйымға айналғанын атап өтті.
Оның айтуынша, Тяньцзиньдегі ШЫҰ саммитінің ең маңызды оқиғасы Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің жаһандық басқару бастамасы туралы ұсынысы болды. Оны барлық тараптар жылы қабылдады және белсенді түрде қолдады. Олар әлемге тезірек тиімдірек басқару тұжырымдамалары мен жүйелері қажет деп келісті. Бұл Қытайдың бастамасын дер кезінде және өзекті етеді.
Жұма күні БҰҰ Бас ассамблеясының отырысында Ресей, Қырғызстан, Беларусь, Пәкістан, Иран, Камбоджа, Куба, Венесуэла және Сербия өкілдері ШЫҰ-ның Тяньцзиньдегі саммитін және Қытайдың ұйымға төрағалық ету кезеңінде атқарған жұмыстарын жоғары бағалады.
Олар БҰҰ Бас Ассамблеясының резолюциясының басым көпшілік дауыспен қабылдануы ШЫҰ-ны халықаралық қоғамдастықтың мойындауы мен қолдауын көрсететінін атап өтті. Өкілдер Төраға Си Цзиньпин ұсынған Жаһандық басқару бастамасының заман талабына сай келетінін және жаһандық мәселелерді шешуде және жаһандық басқаруды нығайтуда шешуші рөл атқаратынын қосты.