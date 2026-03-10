БҰҰ Бас хатшысы: әйелдер құқығы үшін күреске қарсылық күшейіп келеді
АСТАНА. KAZINFORM — Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас хатшысы Антониу Гутерриш азаматтық қоғам өкілдерін әйелдер мен қыздардың құқықтары үшін күресті жалғастыруға шақырып, әлемнің көптеген елінде гендерлік теңдікке қарсы қарсылық күшейіп келе жатқанын ескертті.
БҰҰ Жаңалықтарының мәліметінше, бас хатшы Нью-Йорктегі Біріккен Ұлттар Ұйымы штаб-пәтерінде әйелдердің жағдайы жөніндегі комиссияның 70-сессиясы аясында құқық қорғаушы әйелдермен кездесу барысында сөз сөйледі. Ол олардың жаһандық қозғалыстың «алдыңғы шебінде» атқарып жатқан еңбегіне алғыс білдірді.
— Сіздер күн сайын әйелдер мен қыздардың құқықтарын қорғап, жаңа мүмкіндіктер ашып, қоғамда алауыздық байқалып тұрған кезеңде ынтымақтастық орнатып жүрсіздер, — деді ол.
Гутерриштің айтуынша, бұл жұмыс көбіне қауіп-қатермен, қорқыту және қудалаумен қатар жүреді.
— Өзгерістер үшін күрескен кезде сіздер патриархатқа қарсы шығасыздар. Ал патриархат бұған қарсылық көрсетеді, — деп атап өтті Бас хатшы.
Ол әлем әлі де «ерлер үстемдік ететін мәдениет қалыптасқан әлем» болып отырғанын айтты.
Оның сөзінше, гендерлік теңдік мәселесі саясат, экономика және болашақты қалыптастыратын технология салаларындағы билікпен тығыз байланысты.
Бас хатшы соңғы он жылда Біріккен Ұлттар Ұйымы жүйесінде гендерлік теңгерімді қамтамасыз ету бағытында айтарлықтай нәтижеге қол жеткізілгенін айтты. Тарихта алғаш рет ұйымның жоғары басшылығы арасында толық гендерлік теңдік орнатылды. Бұл әрі штаб-пәтерде, әрі әлемдегі өкілдіктер басшылары арасында жүзеге асты.
Егер он жыл бұрын шамамен 160 жоғары лауазымды тұлғаның тек 30 пайызы ғана әйелдер болса, бүгінде толық гендерлік теңгерімге қол жеткізілген. Гутерриш бұл үшін кадр іріктеу ережелерін өзгерту қажет болмағанын атап өтті.
— Гендерлік теңдікке жету үшін ережелерді өзгерту міндетті емес. Тек әйелдерге ерлермен бірдей мүмкіндік беру керек, — деді ол.
Сонымен бірге Бас хатшы әйелдер құқықтарына қарсы жаһандық қарсылықтың күшейіп келе жатқанын ескертті. Оның айтуынша, бұл үрдіс жалған ақпарат, қорқыныш және «мәдени соғыс» деп аталатын құбылыс арқылы өршіп отыр.
Соған қарамастан, әйелдер адам құқықтарын қорғауда маңызды рөл атқарып келеді. Бұл денсаулық сақтау, климат мәселелері, бейбітшілік орнату және еңбек құқықтарын қорғау салаларын қамтиды.
Гутерриш белсенділерді өз жұмысын жалғастыруға шақырып, қол жеткізілген жетістіктердің әлі де осал екенін айтты.
Кездесу соңында Бас хатшы қатысушыларға қолдау білдірді.
— Артқа шегіну болмайды, қол жеткізілген жетістіктерден бас тарту болмайды. Біз ешқашан берілмейміз, — деді ол.
Айта кетелік гендерлік теңдік: жаһандық үрдістер мен Қазақстандағы жағдай туралы жазған едік.