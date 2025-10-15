БҰҰ: Газа секторын қалпына келтіруге ондаған жылдар қажет болуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Газа секторын қалпына келтіруге 61 млрд еуроға жуық қаржы қажет болады, деп мәлімдеді БҰҰ жоғары дәрежелі өкілі. Қалпына келтіру жұмыстары қаржыландыру көлеміне байланысты болмақ.
Бұл туралы DW хабарлайды.
Газа секторындағы атысты тоқтатқаннан кейін БҰҰ аймақты қалпына келтіру жұмыстарын мүмкіндігінше тез бастауға шақырды.
БҰҰ Даму бағдарламасы (ПРООН) шеңберінде Палестина аумақтарына көмек көрсету бағдарламасының арнайы өкілі Яко Силлиерстің 14 қазан, сейсенбі күні Женевада өткен брифингте мәлімдегеніндей, қалпына келтіру жұмыстарын бастау үшін қираған қалаларды үйінділердан тазалап, шамамен 55 миллион тонна құрылыс қалдығын шығару қажет.
-БҰҰ, Еуропа одағы және Дүниежүзілік банк бірлесіп жүргізген жедел бағалау нәтижесіне сәйкес, Газаны қалпына келтіруге шамамен 70 миллиард АҚШ доллары (шамамен 61 миллиард еуро) қажет болады, — деді Силлиерс.
Оның айтуынша, бұл ұйымдар тек қирандылардың көлемін анықтап қана қоймай, ең алдымен қай аймақтарды қалпына келтіру қажет екенін және негізгі күшті қай бағытқа шоғырландыру керектігін айқындаумен де айналысады.
«Мүмкін барлық аумақ толық қалпына келтірілмейді», — деді БҰҰ өкілі.
Ол алғашқы үш жылда қалпына келтіру жұмыстарына 20 миллиард доллар (17,3 миллиард еуро) жұмсалатынын атап өтті.
Яко Силлиерстің айтуынша, қалпына келтіру мерзімі белгісіз және бұл процесс бөлінетін қаржы көлеміне тікелей байланысты болып, ондаған жылға созылуы мүмкін.
Осыған дейін Газа секторында атысты тоқтату туралы келісімге қол қойылғаны туралы жазған едік.