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    БҰҰ Ирандағы азаматтық инфрақұрылым нысандарына жасалған шабуылдарды айыптады

    АСТАНА. KAZINFORM — Біріккен Ұлттар Ұйымы азаматтық инфрақұрылым нысандарына жасалған кез келген шабуылды айыптайды, деп жазады IRNA агенттігі. 

    БҰҰ Ирандағы азаматтық инфрақұрылым нысандарына жасалған шабуылдарды айыптады
    Фото: IRNA

    ҰҰ Бас хатшысы ресми өкілінің орынбасары Фархан Хак мұндай әрекеттер халықаралық гуманитарлық құқықты бұзу ретінде бағалануы мүмкін екенін айтты. 

    АҚШ-тың Ирандағы көпірлер мен ауруханаларды қоса алғанда азаматтық нысандарға шабуылы туралы сұраққа жауап берген Хак ұйымның ұстанымын тағы да растады.

    — Біз азаматтық инфрақұрылымға жасалған шабуылдарды айыптаймыз. Мұндай шабуылдар халықаралық гуманитарлық құқықты бұзу ретінде қарастырылуы мүмкін, — деді ол.

    Айта кетейік, 17 шілде күні АҚШ әскері Иран аумағындағы нысандарға бағытталған кезекті ауқымды әуе соққыларын аяқтады.

    БҰҰ АҚШ Соғыс Иран Таяу Шығыстағы ахуал
    Динара Маханова
    Динара Маханова
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