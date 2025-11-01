KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:53, 01 Қараша 2025 | GMT +5

    БҰҰ Қауіпсіздік кеңесі Босния және Герцеговинадағы бітімгершілік күштерінің мандатын ұзартты

    АСТАНА. KAZINFORM — БҰҰ Қауіпсіздік кеңесі ЕО-ның Босния және Герцеговинадағы бітімгершілік күштерінің мандатын тағы 12 айға ұзартты, деп хабарлайды Синьхуа.

    БҰҰ
    Фото: Anadolu

    15 мүшеден тұратын БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі 2795 қарар қабылдады. Ол Еуропалық Одақтың «Алтея» бітімгершілік операциясының өкілеттіктерін /EUFOR ALTHEA/ және НАТО-ның Босния және Герцеговинадағы қатысу мерзімін осы құжат қабылданған күннен бастап қосымша 12 ай мерзімге ұзартады. 

    Босния және Герцеговиндағы Еуропалық Одақтың «Алтея» операциясы НАТО-ның басшылығымен тұрақтандыру күштерінің мұрагері болып табылады. Оның миссиясы 1992-1995 жылдар аралығында Босния және Герцеговинда болған соғыстан кейін Дейтон бейбітшілік келісімінің тұрақты орындалуын қамтамасыз ету болып табылады.

    Қарар Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше мемлекеттерге сұрау бойынша «Алтея» күштерін немесе НАТО-ның қатысуын қорғау үшін барлық қажетті шараларды қабылдауға және екі ұйымға да өз мандаттарын орындауға көмектесуге рұқсат береді.

    Айта кетейік, бұған дейін 65 ел БҰҰ-ның киберқылмысқа қарсы конвенциясына қол қойғаны туралы жаздық.

    Тегтер:
    БҰҰ Әлем жаңалықтары Қауіпсіздік кеңесі Босния
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
    Соңғы жаңалықтар