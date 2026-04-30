БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі Иранның ядролық келісіміне кепіл болуы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM — БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің қарары Иранның ядролық бағдарламасы бойынша болашақ келісімнің кепілі болуы мүмкін, деп хабарлайды Report.
Бұл туралы Венадағы халықаралық ұйымдар жанындағы Ресейдің тұрақты өкілі Михаил Ульянов мәлімдеген.
— Болашақ келісім жасалған болса, кепілгерлер институты кіре ме, оны уақыт көрсетеді. Егер БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің қарары кепілгер болып танылса, онда біз мұндай қарарды қолдайтын боламыз. Әрине, алдымен, келісімнің соңғы мәтінін қайта қарауымыз керек, — деп түсіндірді дипломат.
Оның айтуынша, қазіргі жағдай ешкімді қанағаттандырмағандықтан, жаңа келісімді әзірлеуге қажеттілік туындаған.
Бұған дейін АҚШ президенті Дональд Трамп Axios басылымына берген сұхбатында Вашингтон Иран ядролық бағдарламасы бойынша мәміле жасамайынша, Иран порттарына теңіз блокадасын жалғастыратынын айтқан. Қысым құралы ретінде АҚШ Иран порттарына және Ормуз бұғазы арқылы өтетін жолдарға блокада жариялаған. Ал Иран Парсы шығанағы елдеріне баратын кемелер үшін Ормуз бұғазы жабық екенін мәлімдеген. Бұл жағдай аймақтағы жаһандық энергетикалық дағдарысты ушықтырды.
Бұған дейін Тегеран келіссөздердің жаңа кезеңіне дайындығын америкалық блокаданың аяқталуымен байланыстырып, кез келген дамуға дайын екенін мәлімдеген болатын.