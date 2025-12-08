06:50, 08 Желтоқсан 2025 | GMT +5
БҰҰ Қауіпсіздік кеңесі Украинаға қатысты жиын өткізеді
АСТАНА. KAZINFORM — БҰҰ Қауіпсіздік кеңесі Украина мәселесі бойынша 9 желтоқсанда ашық отырыс өткізеді. Бұл туралы БҰҰ-ға төрағалық ететін Словенияның БҰҰ жанындағы Тұрақты өкілдігінің баспасөз қызметі хабарлады, деп жазды Report.
Кездесу жергілікті уақыт бойынша сағат 10:00-де (Қазақстан бойынша 20:00) басталады деп жоспарланған. Кездесуді ұлттық деңгейде Словения, сондай-ақ Дания, Франция, Ұлыбритания, Греция және Корея Республикасы сұрады.
Бұған дейін АҚШ пен Украина соғысты тоқтату туралы кезекті келіссөз өткізгенін жаздық. Соңғы екі аптадағы алтыншы кездесуде тараптар Украинада тұрақты бейбітшілікті орнату мүмкіндіктерін талқылады.
Сондай-ақ Ақ үй Украина бойынша бейбітшілік жоспарына елеулі өзгерістер енгізгенін мәлімдеді.