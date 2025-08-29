БҰҰ Ливандағы бітімгерлік миссиясын аяқтамақшы
АСТАНА. KAZINFORM – Біріккен Ұлттар Ұйымының (БҰҰ) Ливанның оңтүстігіндегі «көгілдір сызық» деген атаумен белгілі Израиль мен Ливан арасын бөліп тұрған аймақты патрульдейтін бітімгерлік миссиясы 2026 жылы өз қызметін аяқтайды. БҰҰ-ның Қауіпсіздік Кеңесі 28 тамыз күні Нью-Йоркте осындай шешім қабылдады, деп хабарлайды DW.
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесі бітімгерлік миссиясының мандатын 2026 жылдың 31 желтоқсанына дейін жалғастыруға бірауыздан дауыс берді. Бұл ұйым миссиясы тарихындағы соңғы мерзім.
- Мерзім аяқталысымен БҰҰ өкілдері Ливан үкіметімен тығыз байланыса отырып миссия қызметкерлерінің санын біртіндеп қысқарта береді, -делінген негізі қарарда.
- Бітімгерлік миссияның елден шығуы жыл бойына жалғасады-, деп нақтылады БҰҰ өкілдері.
Израиль миссияның бұл әрекетін сынға алды
БҰҰ-ның Ливандағы уақытша күштері елде 1978 жылдан бері әрекет етіп жатыр және онда олардың 10 мыңнан астам әскері мен азаматтары бар. Миссия Израиль мен Ливан арасында буфер қызметін атқаруы керек болатын.
Ливандық шейіттердің радикалды «Хезболлах» қозғалысы мен Израиль арасында болған соғыстан соң 2006 жылы бітімгерлердің миссиясы БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің қарары аясында айтарлықтай кеңейтілді.
Осы қарарға сәйкес, Израильмен шекаралас аймақта бітімгершілік күштері мен Ливан әскері тұруы қажет еді. Алайда бұл жерде «Хезболлах» өкілдері де жүрді. Осыған қарай Израиль миссияны өз міндетін талапқа сай орындамады деп айыптады, деп жазады AFP.
Осыған дейін Ливанның Израильмен шекарада әскер санын 10 мыңға дейін көбейткелі отырғаны туралы жаздық.