БҰҰ-ның Ливандағы UNIFIL базасында Қазақстанның Мемлекеттік туы көтерілді
АСТАНА.KAZINFORM - БҰҰ-ның Ливандағы Уақытша күштерінің (UNIFIL) базасында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеру рәсімі салтанатты түрде өтті.
Іс-шараға үнді батальонының командирі полковник Прасун Сингх, батальонның әскери қызметшілері, сондай-ақ қазақстандық бітімгерлер контингентінің командирі аға лейтенант Талғат Исмайылов пен ұлттық құрамның барлық мүшелері қатысты.
Салтанатты рәсім барысында полковник Прасун Сингх база аумағында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын ресми түрде көтерді. Қазақстан, Үндістан және Біріккен Ұлттар Ұйымының әнұрандары орындалғаннан кейін үнді батальонының командирі қазақстандық бітімгерлерді құттықтап, алдағы қызметтеріне сәттілік тіледі. Сонымен қатар ол ұлттық контингент командиріне UNIFIL миссиясының естелік белгісін табыстады.
Мемлекеттік туды көтеру рәсімі – UNIFIL миссиясының дәстүрлерінің бірі. Бұл рәсім ұлттық контингенттің база аумағында ресми түрде қызметін бастағанын білдіреді және олардың халықаралық міндеттерді орындауға дайын екенінің белгісі саналады.
Қорғаныс министрлігі мәліметінше, Қазақстаннан 11 бітімгер Ливанға БҰҰ-ның Уақытша күштері (UNIFIL) құрамында қызмет атқару үшін барды. Олар алты ай бойы бітімгерлік міндеттерін орындайды.
Қазақстандық бітімгерлер Ливандағы БҰҰ миссиясында қызмет атқаруға аттанғанын жазған едік.