БҰҰ Ормуз бұғазы арқылы жеткізуді қамтамасыз ету үшін жұмыс тобын құрады
АСТАНА. KAZINFORM – Біріккен Ұлттар Ұйымы Таяу Шығыстағы жағдайға байланысты жаһандық азық-түлік дағдарысының алдын алуға бағытталған жаңа тетік құрды, деп хабарлайды БҰҰ Жаңадықтары.
Таяу Шығыстағы шиеленістің күшеюі аясында БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш жаһандық азық-түлік дағдарысының алдын алу және тыңайтқыштармен теңіз саудасын қолдау мақсатында арнайы механизм құруды бастады. Бұл туралы бүгін БҰҰ баспасөз қызметі хабарлады.
Таяу Шығыста жалғасып жатқан қақтығыс және оның кеңею қаупі жаһандық логистиканы бұзып отыр. Ормуз бұғазындағы кеме қатынасының іркілісі алдағы айларда гуманитарлық жағдай мен ауыл шаруашылығы өндірісіне тікелей әсер ететін «домино әсерін» туындатуы мүмкін екені БҰҰ мәлімдемесінде айтылды.
Мақсатты топ: құрамы мен міндеттері
Аталған мәселелерге жедел әрекет ету үшін Антониу Гутерриш арнайы мақсатты топ құрды. Бұл құрылымды БҰҰ Бас хатшысының орынбасары және БҰҰ Жобалық қызметтер жөніндегі басқармасының атқарушы директоры Жорже Морейра да Силва басқарады.
Топ құрамына бірқатар халықаралық ұйым да енгізілді: БҰҰ Сауда және даму жөніндегі конференциясы, Халықаралық теңіз ұйымы және Халықаралық сауда палатасы.
Ұйымдастыру тобының негізгі басымдығы — Ормуз бұғазы аймағындағы гуманитарлық мәселелерді шешуге бағытталған техникалық тетіктер әзірлеу. Қажет болған жағдайда қосымша сараптамалық ұйымдар да тартылмақ.
БҰҰ бұл бастама бұрынғы тәжірибеге, атап айтқанда Йемен бойынша БҰҰ-ның тексеру және мониторинг тетігіне, Қара теңіз астық бастамасына және Газаға гуманитарлық көмек жеткізу жөніндегі 2720 механизміне негізделгенін атап өтті.
Дипломатиялық күш-жігер
Топтың негізгі мақсаты — тыңайтқыштар мен олардың өндірісіне қажетті шикізаттың үздіксіз саудасын қамтамасыз ету. БҰҰ бұл механизм мүше мемлекеттермен тығыз ынтымақтастықта, олардың ұлттық егемендігін толық сақтай отырып және халықаралық құқық аясында іске асатынын мәлімдеді.
Бас хатшы бұл бастаманың ұзақ мерзімді және кешенді шешім іздеуге бағытталғанын растады, бірақ жағдайды жұмсарту үшін дереу әрекет ету қажет екенін де атап өтті.
— Егер бұл бастама сәтті болса, ол дипломатиялық үдеріс аясында елдер арасындағы сенімді нығайтып, кең ауқымды саяси реттеуге маңызды қадам болар еді, — делінген мәлімдемеде.
Сонымен қатар, мақсатты топтың техникалық жұмысымен қатар саяси деңгейдегі өзара іс-қимылды БҰҰ Бас хатшысының Таяу Шығыс қақтығысы жөніндегі жаңадан тағайындалған жеке өкілі Жан Арно үйлестіретін болады.
Айта кетелік Стармер мен Трамп Ормуз бұғазын ашудың маңыздылығын мойындаған еді.