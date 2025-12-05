БҰҰ Судандағы зорлық-зомбылықты тоқтатуға шақырады
АСТАНА. KAZINFORM — Суданның солтүстік Дарфур штатындағы Эль-Фаширде адам өлтіру, зорлау және этникалық зорлық-зомбылық белең алып барады. Бұл туралы БҰҰ жаңалықтары хабарлады.
БҰҰ-ның Адам құқықтары жөніндегі Жоғарғы комиссары Фолькер Тюрктің айтуынша, қаладан қашып шыққандар да қылмыскерлердің құрбанына айналды. Эль-Фаширден шығатын жолдарда қатыгездік көбейген.
Ол сонымен қатар көршілес Кордофан аймағында болып жатқан оқиғалар туралы ескертті. Жедел араласу күштері Эль-Фаширді басып алғаннан кейін ондағы бейбіт тұрғындардың саны артты.
— Ешқандай деэскалация белгілері жоқ. Керісінше, мұндағы оқиғалар соғысты күшейтуге нақты дайындықты көрсетеді, — деді Фолькер Түрік.
Суданда жұмыс істейтін БҰҰ тобы Кордофандағы зорлық-зомбылықтың күшеюін, соның ішінде бірнеше қаланың қоршауға алынуын айыптады.
— Біз халықаралық гуманитарлық құқық айқын бұзылып жатқанын және бейбіт тұрғындар мен азаматтық инфрақұрылымға жасалып жатқан шабуылдарға қатты алаңдаймыз, — делінген топтың мәлімдемесінде.
Сондай-ақ соғыс халықтың азық-түлікке, дәрі-дәрмекке және негізгі қажеттіліктерге қол жеткізуін шектейтінін атап өтті. Фермерлер егістігін өңдей алмай, өнімдерін базарларда сата алмай келеді. Бұл ашаршылық қаупін одан әрі арттыратыны сөзсіз.
Қазірдің өзінде оңтүстік Кордофан штатындағы Кадугли қаласында ашаршылыққа әкелетін жағдайлар тіркелген.
— Біз әскери операцияларға қатысқандардың барлығын бейбіт тұрғындарды, сондай-ақ медициналық және гуманитарлық қызметкерлерді, әсіресе қоршаудағы аймақтардан қашып кеткендерді және халыққа қолдау көрсететін жергілікті алғашқы әрекет етушілерді қорғауға шақырамыз, — деді БҰҰ тобы.
Олар сондай-ақ азаматтық инфрақұрылымды, соның ішінде ауруханалар мен базарларды қорғауға, балаларды ұрлау мен жұмысқа тартуды тоқтатуға шақырды.
БҰҰ мәліметінше, қазір Суданда 21,2 миллион адам аштыққа тап болған.