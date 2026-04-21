БҰҰ: Суданнан қоныс аударған 4 млн адам өз үйлеріне оралды
АСТАНА. KAZINFORM — Суданда төрт жылдан бері армия мен Жедел әрекет ету күштері (ЖӘК) арасындағы қақтығыстар жалғасып келеді, деп жазды Анадолы агенттігі.
Халықаралық көші-қон ұйымының басқару және реформалар жөніндегі бас директорының орынбасары Сунг А Ли мәліметінше, елде шамамен 4 миллион адам өз үйлеріне өз еркімен оралған. Алайда бұл аймақтарға инвестиция тартылмаса, қайтару үдерісі қауіпке ұшырауы мүмкін.
Ол Женевада өткен БҰҰ-ның апталық брифингіне онлайн форматта Хартум қаласынан қатысқан.
Лидің айтуынша, үш жылдан астам жалғасқан қақтығыс салдарынан Судан халқы ауыр жағдайға тап болып отыр. Көптеген отбасылар қиын әрі шаршататын жолдардан кейін өз үйлеріне қайта оралуда.
— Суданның шамамен 4 миллион тұрғыны, әсіресе Эль-Джазира штатында, өз туған жерлеріне оралды. Көптеген адамдар Хартум мен Эль-Джазираға қауіпсіздік жағдайы жақсарды деп сеніп қайтып жатыр. Басқалары босқын ретінде өмір сүрудің ауыр жағдайлары, экономикалық қысым және отбасыларымен қайта қосылу қажеттілігі себепті, сондай-ақ көрші елдердегі жағдайдың нашарлауына байланысты оралуда, — деді ол.
Ұйым өкілі бұл үрдіс судандықтардың қиындыққа қарамастан өмірін қайта қалпына келтіруге деген табандылығын көрсететінін атап өтті.
Сонымен қатар ол қайтып оралған адамдардың жағдайы әлі де өте ауыр екенін айтты.
— Үйге оралу — қалпына келтірудің бастауы болғанымен, қазіргі Суданда ол көбіне өмір сүру үшін күрестің басталуы болып отыр. Қақтығыстың салдары ел бойынша әлі де өте ауыр, — деді Ли.
Оның айтуынша, адамдар қираған үйлер мен бүлінген инфрақұрылымға оралуда. Егер негізгі қызметтер мен инфрақұрылымды қалпына келтіруге шұғыл инвестиция салынбаса, қауіпсіз әрі тұрақты қайтару үдерісі қатерге ұшырайды.
Дағдарыс кезінде шамамен 12 миллион адам қатты зардап шеккен аймақтардан көшіп кеткен, 4,5 миллионнан астамы көрші елдерге өткен. Қазіргі таңда шамамен 9 миллион адам әлі де ішкі қоныс аударған күйде қалып отыр.
Айта кетейік, бұған дейін елден безген Судан босқындары Мароккода да тығырыққа тірелгенін жазған едік.