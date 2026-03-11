BYD-дің Формула 1-ге қатысуы шығындар мен келіссөздерге байланысты кешігуі мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Әлемдегі ең ірі автоөндіруші Қытайдың BYD компаниясы Формула 1-ге қатысу мүмкіндігін қарастырып жатыр. Бұл туралы Bloomberg агенттігі жазды.
Формула 1-ге қатысу қытайлық автоөндірушінің жаһандық тартымдылығын арттыру нұсқаларының бірі саналады. Bloomberg ақпарат көздері BYD жаңа жарыс командасын құруды немесе бұрыннан бар команданы сатып алуды қарастырып жатқанын айтады.
Bloomberg атап өткендей, жалпы қытайлық автоөндірушілер мотоспортқа сирек қызығушылық танытады. Дереккөздер BYD-тің елеулі шығындары Формула 1-ге қатысуға кедергі болуы мүмкін деп санайды – жарыс көлігін жасау және жарысу маусымына 500 миллион долларға дейін төлеу керек, ал ұйымдастырушылармен келіссөздер уақытты қажет етеді.
Формула 1-дің Қытайдағы танымалдылығы кейінгі жылдары артып келе жатқаны оң фактор болуы мүмкін.
