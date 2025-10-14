Бюджет тапшылығы жаңа Салық кодексі есебінен өтеле ме – Министрлік жауабы
АСТАНА. KAZINFORM – Ұлттық қордан қаражат алу біртіндеп азайтылады. Бұл туралы Қаржы вице-министрі Ержан Біржанов айтып берді.
– Үкімет 2028 жылға дейін 22,9 трлн теңге кіріс кіргізіп, 27,3 трлн теңге шығындамақ. Ортадағы 4,4 трлн дефицитті билік 2026 жылдың 1 қаңтарында күшіне енетін жаңа Салық кодексі есебінен толтыра ма әлде тағы да қарыз ақша ала ма? – деп сұрақ қойды тілшілер Үкіметте өткен баспасөз мәслихатында.
Вице-министр қазіргі таңда кіріс пен шығыс балансы сәйкес келмей тұрғанын, жасалып жатқан салық реформаларының бір себебі осы алшақтықты азайту екенін жасырмады.
– Бұдан бөлек, шығындарды азайту жұмыстарын да жүргізіп жатырмыз. Бұл алшақтық осы салық түсімдері арқылы, ішкі резерв арқылы іске асырылады. Екіншіден, қарыз алу процестерімен бюджетті жабу да бізде көзделген. Бірақ айта кететін жағдай, Ұлттық қордан төлемдерді алу азайтылады. Өздеріңіз білесіздер, келесі жылдан бастап, Ұлттық қорға байланысты болуды азайтып жатырмыз. Ішкі резервтер ең алдымен бастапқы салықтық төлемдерді ұлғайту арқылы толығады. Сондықтан ҚҚС болсын, басқа да өзгерістерге байланысты қосымша түсімдерді болжап отырмыз, – деді Ержан Біржанов.
Бұған дейін Ержан Біржанов жаңа Салық кодексі тұрғын үй бағасына әсер етпейтінін айтқан еді.
Сондай-ақ, Қазақстанда 45 мың азаматтың 180 млрд теңге қарызы кешірілген.