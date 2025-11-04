«Біз де жәбірленушіміз»: Bek Air сотында ұшқыштардың әйелдері тағылған айыпқа наразылық білдірді
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда 2019 жылы болған Bek Air ұшағының апатына қатысты сот жарыссөзі жалғасып жатыр.
Түрксіб аудандық сотындағы айыпталушылар орындығы бос тұр. Себебі іс бойынша айыпталушылар ретінде көрсетілген ұшқыштар – Мейіржан Молдақұлов пен Марат Мұратбаев апат кезінде қаза тапқан. Бұған дейін сотта прокурор Айдос Палманов ұшақ апатына әуе кемесін басқарған ұшқыштар кінәлі екенін айтты.
Алайда сот жарыссөзінде өмірден өткен ұшқыштардың жұбайлары марқұм күйеулерін айыптауды тоқтатуды өтінді. Мейіржан Молдақұловтың жары Зауреш Молдақұлова олардың отбасы да ауыр қайғыға ұшырағанын айтты.
— Біз де жәбірленушіміз. Біз де сол жағдайдың құрбандарымыз. Күйеуім қаза тапқанда қызым небәрі 2 жаста еді. Ол әлі күнге дейін әкесін іздейді, балам да психологиялық жарақат алды. Жалғыз қалғысы келмейді, қорқады, мен де өмірінен кетем бе деп ойлайды. Егер олар ұшып үлгергенде, әуеде жарылып, бәрі қаза табар ма еді. Сол үй болмағанда, бәрі тірі қалар еді, — деді ол.
Оның айтуынша, апаттан кейін ауруханада жатқан күйеуі ауыр халде болса да, тергеуші оны сұрақтың астына алған.
— Күйеуіме операция жасалды, бірақ 30 желтоқсанда-ақ тергеуші оны ауыр жағдайына қарамастан тергей бастады. Бұл азаптаумен тең болды. Осыдан кейін оның жағдайы нашарлады, дәрігерлер де мұны растады, — деді ол.
Зауреш Молдақұлова тергеу тарапынан олардың отбасына қысым көрсетіліп, ұшқыштардың кінәсін мойындатуға тырысқанын атап өтті.
— Тергеуші операциядан кейін күйеуімнің оңалуына мүмкіндік бермеді. Бізді ауруханаға кіргізбеді. Тек дәрігерлер оның жауап алуға жарамсыз екенін айтқанда ғана тергеуді тоқтатты. Біз әділдіктің орнағанын қалаймыз. Біздің артымызда халықаралық ұйым — Адам құқықтары жөніндегі бюро тұр. Біз күйеулеріміздің ақталуын, рухтарының тыныштық тапқанын қалаймыз. 6 жыл бойы олардың рухын мазалап келеміз, — деді ұшқыштың жұбайы.
Екінші ұшқыш Марат Мұратбаевтың жұбайы да сотта сөз сөйлеп, көзіне жас алды. Ол күйеуінің барлық медициналық тексеруден және ұшу алдындағы комиссиядан сәтті өткенін, тәжірибелі әрі жауапты ұшқыш болғанын, экипаж бен жолаушылардың өмірі үшін соңына дейін күрескенін айтты.
— Ұшақтың сол немесе оң қанатында, нақты есімде жоқ, 6,5 тонна керосин болған. Олар сол қанатты жоғары көтеріп үлгерді. Егер қанат үйге соғылғанда бәрі өртеніп кетер еді. Біз де жақындарымызды жоғалттық. Әлі күнге дейін өз-өзімізге келе алмаймыз. Жолаушылар ұшқыштарды кінәлайды… Сол үй болмағанда, олар ұшақты қондырар еді. Бізге де ауыр, біз де адамбыз. Неге тек ұшқыштар айыпталады? Бізге де ауыр — біз де жәбірленушіміз, — деді ол.
Бүгін сот отырысында жәбірленуші тараптың адвокат Алматы әуежайы мен Азаматтық авиация комитеті қызметкерлеріне айып тақты.
Оған дейін сотта Bek Air ұшақ апатының себебін дәлірек анықтау үшін жасанды интеллект сараптамасын пайдалану ұсынылды. Сондай-ақ сот Bek Air әуе компаниясының мүлкіне шектеу қойды.
Еске салайық, 2019 жылдың 27 желтоқсанында Алматыдан Астана қаласына ұшып шыққан Bek Air компаниясының ұшағы радардан жоғалып кетті. Кейін 95 жолаушысы және 5 экипаж мүшесі бар ұшақтың апатқа ұшырағаны мәлім болды.
Ұшақ жерге құлаған соң сырғанап барып әуежай аумағына жақын тұстағы ауыл шетіндегі екі қабатты үйге соғылған. Салдарынан 12 адам қаза тапты. Осыдан кейін Bek Air әуе компаниясына тиесілі тоғыз Fokker-100 ұшағының қызметі тоқтатылды.