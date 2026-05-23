    Бізді үйде күтеді: Ақмола облысының оқушылары жүргізушілерге әсерлі хаттар жолдады

    АСТАНА. KAZINFORM — Жазғы демалыс алдында Ақмола облысында 1000-нан астам оқушы жүргізушілерге жол қауіпсіздігі туралы еске салды. Бұл туралы Polisia.kz жазды.

    Видеодан алынған скрин

    — Балалар «Жылдамдықты асырмаңыз», «Бізді үйде күтеді», «Жаяу жүргіншіге абай болыңыз» деген үндеулер жазылған хаттар мен суреттер дайындады. Хаттарды оқушылар полиция қызметкерлерімен бірге жүргізушілерге табыстады, — делінген хабарламада.

    Көпшілік балалардың шынайы сөздері ерекше әсер еткенін айтты. Бұл хаттар жүргізушілерге жауапкершілікті еске салып, ойландырары сөзсіз. 

    Айта кетейік, бірінші сыныпқа құжат қабылдау мерзімі бекітілді.

    Ақмола облысы Бала құқығы Білім Видео Жол ережесі Оқушы Полиция
    Бақытгүл Абайқызы
