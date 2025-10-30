KZ
    17:37, 30 Қазан 2025

    БЖЗҚ Air Astana акцияларының бір бөлігін сатты

    АСТАНА. KAZINFORM – Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) 2025 жылдың үшінші тоқсанында Air Astana әуе компаниясының 129,1 мың акциясын сатқан. Бұл туралы Қазақстан қор биржасының (KASE) деректерінде көрсетілген.

    БЖЗҚ
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Сатылған көлем қордың жалпы акциялар пакетіндегі 0,55 пайыз ғана. Қордың аталған компаниядағы үлесі қазіргі таңда 23,35 миллион акцияны қамтиды.

    Нарықтық жағдайға сай, сатылған бағалы қағаздардың жалпы құны шамамен 91,1-105,6 миллион теңге аралығында бағаланған.

    Еске сала кетейік, қор нарығына шығарылған Air Astana акциялары әуелгі бағасынан 30 пайызға жуық арзандаған. Бұл туралы Kazinform агенттігінің сауалына «Самұрық-Қазына» АҚ жолдаған ресми жауабынан оқи аласыз.

    Сонымен қатар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ақшасын Air Astana-ға салуды нәтижесі туралы жазғанбыз.

     

    Air Astana БЖЗҚ Әуе компаниясы Биржа, акциялар
