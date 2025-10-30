БЖЗҚ Air Astana акцияларының бір бөлігін сатты
АСТАНА. KAZINFORM – Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры (БЖЗҚ) 2025 жылдың үшінші тоқсанында Air Astana әуе компаниясының 129,1 мың акциясын сатқан. Бұл туралы Қазақстан қор биржасының (KASE) деректерінде көрсетілген.
Сатылған көлем қордың жалпы акциялар пакетіндегі 0,55 пайыз ғана. Қордың аталған компаниядағы үлесі қазіргі таңда 23,35 миллион акцияны қамтиды.
Нарықтық жағдайға сай, сатылған бағалы қағаздардың жалпы құны шамамен 91,1-105,6 миллион теңге аралығында бағаланған.
Еске сала кетейік, қор нарығына шығарылған Air Astana акциялары әуелгі бағасынан 30 пайызға жуық арзандаған. Бұл туралы Kazinform агенттігінің сауалына «Самұрық-Қазына» АҚ жолдаған ресми жауабынан оқи аласыз.
Сонымен қатар бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының ақшасын Air Astana-ға салуды нәтижесі туралы жазғанбыз.