БЖЗҚ зейнетақы жинағының ең төменгі жеткіліктілік шегін 10 пайыз көтерді
АСТАНА. KAZINFORM — Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы жинақтарының 2026 жылға арналған ең төменгі жеткіліктілік шегін жариялады.
— Зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегі ағымдағы және болжамды әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерге, ең төменгі зейнетақы мөлшеріне, ең төменгі жалақыға, ең төменгі күнкөріс деңгейіне, сондай-ақ инфляция мен инвестициялық кірістілікке сүйене отырып есептеледі, — деп жазады БЖЗҚ ресми сайты.
ТЖШ есептеу кезінде 2026 жылға арналған мына әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер пайдаланылған:
1. ең төменгі жалақы мөлшері — 85 000 теңге;
2. зейнетақының ең төменгі мөлшері — 69 049 теңге;
3. ең төменгі күнкөріс деңгейі — 50 851 теңге.
— Осылайша 2026 жылы ТЖШ мөлшері орта есеппен 10% өсті. Бұл жалпы инфляцияның ағымдағы және болжамды мәндеріне сәйкес келеді, — делінген ресми мәліметте.
2026 жылға арналған минималды жеткіліктілік жаңа шектерінің көрінісі төмендегідей:
|
Жасы
|
Зейнетақы жинақтарының төменгі жеткіліктілігінің шегі, теңге
|
Жасы
|
Зейнетақы жинақтарының төменгі жеткіліктілігінің шегі, теңге
|
20
|
3 720 000
|
40
|
6 720 000
|
21
|
3 850 000
|
41
|
6 890 000
|
22
|
3 990 000
|
42
|
7 070 000
|
23
|
4 120 000
|
43
|
7 250 000
|
24
|
4 260 000
|
44
|
7 430 000
|
25
|
4 390 000
|
45
|
7 610 000
|
26
|
4 530 000
|
46
|
7 800 000
|
27
|
4 680 000
|
47
|
7 990 000
|
28
|
4 820 000
|
48
|
8 180 000
|
29
|
4 970 000
|
49
|
8 370 000
|
30
|
5 120 000
|
50
|
8 570 000
|
31
|
5 270 000
|
51
|
8 770 000
|
32
|
5 420 000
|
52
|
8 970 000
|
33
|
5 570 000
|
53
|
9 180 000
|
34
|
5 730 000
|
54
|
9 390 000
|
35
|
5 890 000
|
55
|
9 600 000
|
36
|
6 050 000
|
56
|
9 810 000
|
37
|
6 220 000
|
57
|
10 030 000
|
38
|
6 380 000
|
58
|
10 250 000
|
39
|
6 550 000
|
59
|
10 480 000
|
-
|
-
|
60-62
|
10 700 000
2026 жылға салымшының жасына қарай жеткіліктік шегі қалай белгіленгенін мына жерден көруге болады.
