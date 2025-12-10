KZ
ҚР президентінің телерадиокешені
    10:32, 10 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    БЖЗҚ зейнетақы жинағының ең төменгі жеткіліктілік шегін 10 пайыз көтерді

    АСТАНА. KAZINFORM — Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы жинақтарының 2026 жылға арналған ең төменгі жеткіліктілік шегін жариялады.

    ЕНПФ, БЖЗҚ
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    — Зейнетақы жинақтарының ең төменгі жеткіліктілік шегі ағымдағы және болжамды әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерге, ең төменгі зейнетақы мөлшеріне, ең төменгі жалақыға, ең төменгі күнкөріс деңгейіне, сондай-ақ инфляция мен инвестициялық кірістілікке сүйене отырып есептеледі, — деп жазады БЖЗҚ ресми сайты.

    ТЖШ есептеу кезінде 2026 жылға арналған мына әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштер пайдаланылған:

    1. ең төменгі жалақы мөлшері — 85 000 теңге;
    2. зейнетақының ең төменгі мөлшері — 69 049 теңге;
    3. ең төменгі күнкөріс деңгейі — 50 851 теңге.

    — Осылайша 2026 жылы ТЖШ мөлшері орта есеппен 10% өсті. Бұл жалпы инфляцияның ағымдағы және болжамды мәндеріне сәйкес келеді, — делінген ресми мәліметте.

    2026 жылға арналған минималды жеткіліктілік жаңа шектерінің көрінісі төмендегідей:

    Жасы

     Зейнетақы жинақтарының төменгі жеткіліктілігінің шегі, теңге

    Жасы

    Зейнетақы жинақтарының төменгі жеткіліктілігінің шегі, теңге

    20

    3 720 000

    40

    6 720 000

    21

    3 850 000

    41

    6 890 000

    22

    3 990 000

    42

    7 070 000

    23

    4 120 000

    43

    7 250 000

    24

    4 260 000

    44

    7 430 000

    25

    4 390 000

    45

    7 610 000

    26

    4 530 000

    46

    7 800 000

    27

    4 680 000

    47

    7 990 000

    28

    4 820 000

    48

    8 180 000

    29

    4 970 000

    49

    8 370 000

    30

    5 120 000

    50

    8 570 000

    31

    5 270 000

    51

    8 770 000

    32

    5 420 000

    52

    8 970 000

    33

    5 570 000

    53

    9 180 000

    34

    5 730 000

    54

    9 390 000

    35

    5 890 000

    55

    9 600 000

    36

    6 050 000

    56

    9 810 000

    37

    6 220 000

    57

    10 030 000

    38

    6 380 000

    58

    10 250 000

    39

    6 550 000

    59

    10 480 000

    -

    -

    60-62

    10 700 000

    2026 жылға салымшының жасына қарай жеткіліктік шегі қалай белгіленгенін мына жерден көруге болады. 

    Бұған дейін зейнетақы жинағындағы артылған ақшаға көз емдеу тоқтатылғанын жазған едік. 

    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
