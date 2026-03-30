    15:37, 30 Наурыз 2026 | GMT +5

    «CarGoRuqsat»: электрондық кезек құны қанша

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандағы шекара өткізу пункттерінде қолданылатын «CarGoRuqsat» электрондық кезек жүйесі ақылы негізде жұмыс істейді. Бұл туралы ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің өкілі Байдос Байбозин тікелей эфирде мәлімдеді. 

    кеден
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    Оның айтуынша, электрондық кезекті «CarGoRuqsat» мобильді қосымшасы немесе веб-нұсқасы арқылы алдын ала брондауға болады. Бұл тасымалдаушыларға шекарадан өту уақытын тиімді жоспарлауға мүмкіндік береді.

    — Электрондық кезек ақылы негізде жұмыс істейді. Төлем мөлшерлері Қаржы министрінің 2023 жылғы 25 мамырдағы № 538 бұйрығымен бекітілген, ал төлем тәртібі 2023 жылғы 27 маусымдағы № 707 бұйрықта көзделген. Қазіргі таңда стандартты брондау құны — 1 айлық есептік көрсеткіш, жедел өту — 100 АЕК, ал кепілдік жарна — 20 АЕК. Кепілдік жарна бронь талапқа сай пайдаланылған жағдайда қайтарылады немесе қайта қолдануға мүмкіндік береді, — деді Байдос Байбозин.

    Осылайша, аталған жүйе шекарадан өту үдерісін жеңілдетіп, көлік ағындарын тиімді реттеуге мүмкіндік беріп отыр.

    Айта кетейік, бұған дейін электрондық кезек арқылы шекарадан 1 млн-нан астам жүк көлігі өткенін жазған едік.

    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
