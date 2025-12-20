Чарли Кирктің әйелі Вэнстің АҚШ президенттігіне үміткерлігін қолдайды
АСТАНА. KAZINFORM — Turning Point USA-ның негізін қалаушы Чарли Кирктің жесірі Эрика Кирк 2028 жылы өтетін президенттік сайлауда АҚШ вице-президенті Дж.Д.Вэнстің кандидатурасын қолдады, деп хабарлайды агенттіктің меншікті тілшісі NBC News арнасына сілтеме жасап.
— Біз күйеуімнің досы Дж.Д.Вэнсті сайламақпыз, — деді Эрика Кирк Феникс конгресс орталығындағы жыл сайынғы America Fest конференциясының ашылу салтанатында.
Turning Point USA — ең ықпалды консервативті ұйымдардың бірі. Әсіресе, жас белсенділер мен MAGA («Американы қайтадан ұлы ет» ұраны) сайлаушылары арасында ықпалды. Егер ол үш жылдан кейін президенттікке үміткер болса, оның қолдауы Вэнс үшін үлкен ынталандыру болуы мүмкін.
Қараша айында АҚШ вице-президенті Джей Ди Вэнс Fox News арнасына берген сұхбатында Конгресстің аралық сайлауынан кейін президенттікке кандидатурасы туралы шешім қабылдауға ниетті екенін мәлімдеді.
Айта кетейік, АҚШ-та қыркүйек айында саясаткер, әрі блогер Чарли Киркке оқ атылды.
Дональд Трамп қаза тапқан Чарли Киркті ең жоғары азаматтық медальмен марапаттады.