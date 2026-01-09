ChatGPT денсаулыққа қатысты бөлімді іске қосады: нені білу керек
АСТАНА. KAZINFORM — OpenAI денсаулық сақтау мәселелеріне арналған платформаның арнайы бөлімі — ChatGPT Health іске қосылғанын жариялады, деп хабарлайды Euronews.
Жаңа мүмкіндік медициналық көмекті алмастыруға емес, пайдаланушыларға деректерді талдауға және денсаулық сақтау мамандарымен сөйлесуге дайындалуға көмектеседі.
Пайдаланушылар «Денсаулық» бөлімінде Apple Health, MyFitnessPal және т. б. денсаулық және фитнес қолданбаларының медициналық жазбалары мен деректерін қоса алады. Бұл оларға жеке жауаптар алуға, сынама нәтижелерін түсінуге, дәрігердің қабылдауына дайындалуға, тамақтану мен жаттығуларға қатысты ұсыныстар алуға мүмкіндік береді.
«Денсаулық» бөлімі басқа чаттардан бөлек жұмыс істейді. Барлық сөйлесулер, файлдар және қосылған қолданбалар бөлек сақталады және денсаулық деректері осы бөлімнен тыс пайдаланылмайды.
Компания ChatGPT Health ауруларды диагностикалауға немесе емдеуге арналмағанын атап өтті.
Айта кетейік, бұл қызмет 60 елден жиналған 260-тан астам дәрігердің қатысуымен әзірленді. Олар соңғы екі жылда 600 000-нан астам шолу жасаған. Қазіргі уақытта ChatGPT Health қолданбасына қол жеткізу бәріне бірдей мүмкін емес. Оны қызмет күту тізімі арқылы Free, Go, Plus және Pro жазбасы бар пайдаланушылар іске қоса алады.
Алғашқыда бұл бөлім Еуропалық экономикалық аймақта (Швейцария мен Ұлыбритания) қосылмайды. Медициналық жазбалармен және белгілі бір қолданбалармен интеграция тек АҚШ-та жұмыс істейді. Дегенмен, OpenAI алдағы апталарда ChatGPT Health қолданбасын веб және iOS нұсқаларына шығарып, ауқымын кеңейтуді жоспарлап отыр.
Бұған дейін OpenAI кірістірілген ChatGPT бар жеке браузерін таныстырды.