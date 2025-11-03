ChatGPT енді медициналық және қаржылық кеңес бермейді
АСТАНА. KAZINFORM — OpenAI өнімдерін пайдалану саясатына өзгерістер енгізді. Жаңартылған ережелерге сәйкес, ChatGPT енді заңгерлік, медициналық және басқа да бірқатар мамандандырылған тақырыптар бойынша кеңес бере алмайды, деп хабарлайды Kazinform.
— Біз құралдарымыздың қауіпсіз және жауапкершілікпен пайдаланылуын қамтамасыз етуге тырысамыз, оларды пайдалануды барынша бақылауды қамтамасыз етеміз, — делінген мәлімдемеде.
Атап айтқанда, тыйым білім беру, жұмыспен қамту, тұрғын үй, қаржы және несие беру, сақтандыру, сондай-ақ мемлекеттік қызметтер, көші-қон және ұлттық қауіпсіздік мәселелеріне қатысты кеңестерге қатысты қолданылады.
Жаңа ережелер жеке деректерді қорғауды да қарастырады: қызметтерді адамдардың келісімінсіз олардың бейнелерін немесе дауыстарын, соның ішінде шынайы портреттерді жасау үшін пайдалануға тыйым салынады. Сондай-ақ, адамның қылмыс жасау қаупін тек жеке ерекшеліктеріне сүйене отырып бағалауға немесе болжауға тыйым салынады.
OpenAI сонымен қатар өз қызметтерін қорқыту, қорқыту, аңду немесе жала жабу үшін пайдалануға қатаң тыйым салынатынын еске салды. Суицидті, тамақтанудың бұзылуын, жыныстық зорлық-зомбылықты және терроризмді насихаттаудың кез келген түріне, сондай-ақ қару сатып алуға немесе пайдалануға тыйым салынады.
Кәмелетке толмағандарды қорғауға ерекше назар аударылды — балалардың сыртқы келбеті туралы пікірлер айтуға, дұрыс емес тамақтану әдеттерін насихаттауға және жас шектеуі бар мазмұнға немесе өнімдерге қол жеткізуді қамтамасыз етуге тыйым салынады.
Бұдан басқа, OpenAI платформаларын ақшалай ұтыс тігуді қарастыратын құмар ойындар үшін қолдануға, сондай-ақ құруға тыйым салынады.
