Чемпиондар лигасы: «Атлетико Мадрид» пен «Арсенал» тең ойнады
АСТАНА. KAZINFORM — Футболдан UEFA Чемпиондар лигасы жартылай финалындағы «Атлетико Мадрид» (Испания) — «Арсенал» (Англия) командалары кездесті.
Жанкүйерлер тарапынан бұл ойынға қызығушылық ерекше болды. Екі команданың да жатылай финалдағы шығуына мүмкіндігі бар. Сондықтан олар тартысты ойын өткізетіні белгілі еді. Алғашқы минуттан жылдам гол соғуға ұмтылған олар бірінші кезең соңына дейін бұл дегеніне жете алған жоқ.
Ойынның 44-минутында «Арсенал» сапынан Виктор Дьёкереш пенальтиден мүлт кеткен жоқ.
Екінші кезеңде испаниялық клубтан Хулиан Альварес таразы басын теңестіріп, қорытынды есепті белгіледі.
Айта кетсек, бұдан бұрын тағы бір кездесуде франциялық «Пари Сен-Жермен» Германияның «Бавариясын» 5:4 есебімен басым түсті.
Осылайша командалар 1:1 есебіне қанағат білдіріп тарасты.
Айта кетсек, енді қарымта ойындар 5-6 мамырда болады. Финал 30 мамырда Венгрия астанасы Будапешт қаласындағы «Пушкаш-Арена» стадионында өткізіледі.