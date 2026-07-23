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    Чемпиондар лигасы: «Қайрат» алғашқы кездесуінде «Омонияға» есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM - Бүгін қазақстандық «Қайрат» (Алматы) футболдан UEFA Чемпиондар лигасының екінші іріктеу кезеңінде Кипрдің «Омония» (Никосия) клубымен кездесті.

    Чемпиондар лигасы: «Қайрат» алғашқы кездесуінде «Омонияға» есе жіберді
    Фото: «Қайрат» футбол клубы

    Ойын барысында командалар алғашқы минуттан гол соғатын мүмкіндікті іздеді. Нәтижесінде кипрлік клуб сапынан Панайотис Андреу 13-минутта есеп ашты. Ойынның 33-минутында олардың қатарынан Лоик Него қызыл қағазбен алаңнан қуылды.

    Қазақстандық команданың есепті теңестіретін бірнеше мүмкіндігі болды. Соған қарамастан таблодағы есеп өзгеріссіз қалды.

    Осылайша алматылық команда қарсыласына 0:1 есебімен есе жіберді.

    Енді қарымта кездесу 29 шілдеге белгіленген.

    Командалар бұдан бұрын 2021/2022 жылғы маусымда Конференция лигасы топтық кезеңінде өзара шеберлік байқасты. Екі кездесуде де есеп ашылған жоқ.

    Қазақстандық команда Чемпиондар лигасы үшінші іріктеу кезеңіне шыққан жағдайда «Левски» (Болгария) - «Университатя Крайова» (Румыния) жұбының жеңімпазымен кездеседі.

    Егер екінші іріктеу кезеңінде қарсыласына есе жіберген жағдайда «Қайрат» Еуропа лигасы үшінші іріктеу кезеңінде «Мьельбю» (Швеция) - «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) жұбының жеңімпазымен ойнайды.

    Айта кетсек, алматылық клуб өткен маусымда Чемпиондар лигасы негізгі кезеңінде Португалияның «Спортингіне» 1:4, Испанияның «Реал Мадридіне» 0:5, Италияның «Интеріне» 1:2, Грекияның «Олимпиакосына» 0:1, Данияның «Копенгагеніне» 2:3, Бельгияның «Брюггесііне» 1:4, Англияның «Арсеналына» 2:3 есебімен жол берсе, Кипрдің «Пафосымен» 0:0 есебімен тең түсті.

    "Қайрат" ФК Спорт Чемпиондар лигасы Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Ақбота Тұрсынбек
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