KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:18, 26 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Чемпиондар лигасы: «Қайрат» «Арсеналмен» ойынды өткізу үшін Лондонға жетті

    АСТАНА. KAZINFORM – Қазақстандық «Қайрат» футбол клубы УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңі сегізінші турындағы Англияның «Арсенал» командасымен кездесуге Лондон қаласына жетті. Бұл жөнінде команданың баспасөз қызметі мәлім етті.

    «Қайрат» футбол клубы
    Фото: «Қайрат» футбол клубы

    Алматылық футболшылар бүгін Лондон қаласындағы «Эмире́йтс» стадионында алғашқы оқу-жаттығу шарасын өткізеді. Бұл кездесу 28 қаңтарда Қазақстан уақытымен 1:00-де басталады.

    «Қайраттың» жеті турдан кейін небәрі бір ұпайы бар. Турнир кестесінде көш соңында келеді. Бұл кездесу алматылық клуб сапында Дастан Сәтпаев, Азамат Тұяқбаев, Олжас Байбек секілді футболшылар қатыса алмайды.

    «Қайрат» футбол клубы
    Фото: «Қайрат» футбол клубы

    Осыған дейін негізгі кезеңде «Қайрат» Португалияның «Спортингіне» 1:4, Испанияның «Реал Мадридіне» 0:5, Италияның «Интеріне» 1:2, Грекияның «Олимпиакосына» 0:1, Данияның «Копенгагеніне» 2:3, Бельгияның «Брюггесііне» 1:4 есебімен жол берсе, Кипрдің «Пафосымен» 0:0 есебімен тең түсті.

    Есесіне турнир кестесінде «Арсенал» жеті турда бірде-бір ұпай жоғалтпай, 21 ұпаймен көш басында келеді.

    «Қайрат» футбол клубы
    Фото: «Қайрат» футбол клубы

    Ағылшындық команда жарыс барысында Испанияның «Атлетик Билбао» (2:0), Грекияның «Олимпиакос» (2:0), Испанияның «Атлетико Мадрид» (4:0), Чехияның «Славия» (3:0), Германияның «Бавария» (3:1), Бельгияның «Брюгге» (3:0), Италияның «Интер» (3:1) клубтарынан басым түсті.

    Тегтер:
    Спорт Футбол «Қайрат» ФК
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
    Автор
    Соңғы жаңалықтар