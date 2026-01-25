KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    15:53, 25 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Чемпиондар лигасы: «Қайрат» футбол клубы Англияға аттанып кетті

    АСТАНА. KAZINFORM – Алматының «Қайрат» футбол клубы УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңі сегізінші турындағы Англияның «Арсенал» командасымен кездесуге Лондон қаласына аттанып кетті.

    Фото: видеодан алынған скрин

    Бұл кездесу 28 қаңтарда Қазақстан уақытымен 1:00-де «Эмирейтс» стадионында басталады.
    «Қайраттың» жеті турдан кейін небәрі бір ұпайы бар. Турнир кестесінде көш соңында келеді.

    Осыған дейін негізгі кезеңде «Қайрат» Португалияның «Спортингіне» 1:4, Испанияның «Реал Мадридіне» 0:5, Италияның «Интеріне» 1:2, Грекияның «Олимпиакосына» 0:1, Данияның «Копенгагеніне» 2:3, Бельгияның «Брюггесііне» 1:4 есебімен жол берсе, Кипрдің «Пафосымен» 0:0 есебімен тең түсті. 

    Есесіне турнир кестесінде «Арсенал» жеті турда бірде-бір ұпай жоғалтпай, 21 ұпаймен көш басында келеді. Ағылшындық команда жарыс барысында Испанияның «Атлетик Билбао» (2:0), Грекияның «Олимпиакос» (2:0), Испанияның «Атлетико Мадрид» (4:0), Чехияның «Славия» (3:0), Германияның «Бавария» (3:1), Бельгияның «Брюгге» (3:0), Италияның «Интер» (3:1) клубтарынан басым түсті.

