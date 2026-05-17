Чемпиондар лигасы: «Қайраттың» ықтимал қарсыластары белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM – Алматылық «Қайрат» командасының футболдан UEFA Чемпиондар лигасы іріктеу кезеңіндегі ықтимал қарсыластары анықталды.
UEFA коэффициентінің есептеуіне сәйкес, бірінші іріктеу кезеңінде еліміздің өткен жылғы чемпионы «еленгендер» себетіне түседі. Бұл алматылықтарға ең мықты қарсыластармен кездесуден тыс қалуға мүмкіндік береді.
Қазақстандық клубтың іріктеудің бірінші кезеңінде кездесуі ықтимал қарсыластарының қатарында «Сабах» (Әзербайжан), «Левски София» (Болгария), «Кауно Жальгирис» (Литва), «МЛ Витебск» (Беларусь), cондай-ақ Люксембург, Андорра және Черногория клубтары бар.
Айта кетсек, алматылық клуб өткен маусымда негізгі кезеңде Португалияның «Спортингіне» 1:4, Испанияның «Реал Мадридіне» 0:5, Италияның «Интеріне» 1:2, Грекияның «Олимпиакосына» 0:1, Данияның «Копенгагеніне» 2:3, Бельгияның «Брюггесііне» 1:4, Англияның «Арсеналына» 2:3 есебімен жол берсе, Кипрдің «Пафосымен» 0:0 есебімен тең түсті.
