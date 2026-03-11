KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    08:46, 11 Наурыз 2026 | GMT +5

    Чемпиондар лигасы: «Ливерпуль» сырт алаңда «Галатасарайға» есе жіберді

    АСТАНА. KAZINFORM – Футболдан UEFA Чемпиондар лигасы 1/8 финалының алғашқы турының бірінші ойын күні өтті.  

    Фото: UEFA.com

    Бұл күні Англияның «Ливерпуль» командасы сырт алаңда «Галатасарай» клубымен кездесті. Ойын тағдырын жалғыз гол шешті. Оны түркиялық клуб сапынан Марио Лемина 7-минутта соққан еді. Осылайша англиялық команда қарсыласына 0:1 есебімен жеңіліп қалды.

    10 наурыз

    «Аталанта» (Италия) - «Бавария» (Германия) 1:6

    «Атлетико Мадрид» (Испания) - «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) 5:2

    «Галатасарай» (Түркия) - «Ливерпуль» (Англия) 1:0

    «Ньюкасл» (Англия) - «Барселона» (Испания) 1:1.

    Енді 11 наурызда 1/8 финалда тағы төрт ойын өткізіледі. 

    11 наурыз

    «Пари Сен-Жермен» (Франция) - «Челси» (Англия)

    «Реал Мадрид» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия)

    «Будё-Глимт» (Норвегия) - «Спортинг Лиссабон» (Португалия)

    «Байер Леверкузен» (Германия) - «Арсенал» (Англия).

    Бұл күнгі ойындардың арасынан Қазақстан уақытымен 22:35-те «Байер Леверкузен» (Германия)

    – «Арсенал» (Англия), 00:50-те «Реал Мадрид» (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия)

    «Qazsport», «Пари Сен-Жермен» (Франция) – «Челси» (Англия) кездесуі «Qazaqstan» телеарналарынан тікелей эфирде көрсетіледі. 

    1/8 финал ойындары 10-11, 17-18 наурыз күндері өткізілсе, 1/4 финал 7-8, 14-15 сәуір күндеріне белгіленген.

    Жартылай финал 28-29 сәуір және 5-6 мамырда болса, финал 30 мамырда Венгрия астанасы Будапешт қаласындағы «Пушкаш-Арена» стадионында өткізіледі.

    Тегтер:
    UEFA Чемпиондар лигасы турнир Спорт Чемпиондар лигасы Футбол
    Ақбота Тұрсынбек
    Соңғы жаңалықтар
    Референдум