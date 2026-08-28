Чемпиондар лигасы негізгі кезеңінің жеребесі тартылды
АСТАНА. KAZINFORM - Футболдан UEFA Чемпиондар лигасы негізгі кезеңінің жеребесі тартылды.
Жарыстың аталған сатысында 36 команда сынға түседі. Олардың әрбірі сегіз ойыннан өткізеді.
1-себеттегі командалардың қарсыластары
«Пари Сен-Жермен» (Франция): «Барселона», «Манчестер Сити», «Рома», «Астон Вилла», «Галатасарай», Вильярреал», «Слован» Братислава, «Комо»;
«Бавария» (Германия): «Арсенал», «Атлетико», «Бетис», «Манчестер Юнайтед», «Буде-Глимт», «Лилль», «Славия» Прага, «Викинг»;
«Реал» (Испания): «Интер», Арсенал», ПСВ, «Рома», Лейпциг», «Шахтер», ЛАСК, АЕК;
«Ливерпуль» (Англия): «Атлетико», «Интер», «Порту», «Брюгге», «Вильярреал», «Фенербахче», «Ланс», ЛАСК;
«Интер» (Италия): «Ливерпуль», «Реал», «Брюгге», «Боруссия Дортмунд», «Шахтер», «Фейеноорд», «Штутгарт», «Слован» Братислава;
«Манчестер Сити» (Англия): «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Спортинг», «Порту», «Наполи», «Лейпциг», АЕК, «Ланс»;
«Арсенал»: (Англия): «Реал», «Бавария», «Боруссия Дортмунд», «Бетис», «Лилль», «Наполи», «Сабах», «Славия» Прага;
«Барселона» (Испания): «Манчестер Сити», «Пари Сен-Жермен», «Астон Вилла», «Спортинг», «Фейеноорд», «Галатасарай», Комо», «Сабах»;
«Атлетико» (Испания): «Бавария», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», ПСВ, «Фенербахче», «Буде-Глимт», «Викинг», «Штутгарт».
2-себеттегі командалардың қарсыластары
«Боруссия Дортмунд» (Германия): «Интер», «Арсенал», «Бетис», «Астон Вилла», «Вильярреал», «Буде-Глимт», АЕК, «Сабах»;
«Рома» (Италия): «Реал», «ПСЖ», «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Лилль», «Фенербахче», «Слован», АЕК;
«Спортинг» (Португалия): «Барселона», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Галатасарай», «Шахтер», ЛАСК, «Ланс»;
«Астон Вилла» (Англия): «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Боруссия Дортмунд», «Брюгге», «Фенербахче», «Галатасарай», «Викинг», «Славия» Прага;
«Порту» (Португалия): «Манчестер Сити», «Ливерпуль», ПСВ, «Бетис», «Наполи», «Фейеноорд», «Славия» Прага, ЛАСК;
«Манчестер Юнайтед» (Англия): «Бавария», «Атлетико», «Рома», «Спортинг», «Лейпциг», «Вильярреал», «Сабах», «Комо»;
«Брюгге» (Бельгия): «Ливерпуль», «Интер», «Астон Вилла», ПСВ, «Буде-Глимт», «Наполи», «Ланс», «Штутгарт»;
«Бетис» (Испания): «Арсенал», «Бавария», «Порту», «Боруссия Дортмунд», «Фейеноорд», «Лилль», «Комо», «Слован» Братислава;
ПСВ (Нидерланд): «Атлетико», «Реал», «Брюгге», «Порту», «Шахтер», «Лейпциг», «Штутгарт», «Викинг».
3 себеттегі командалардың қарсыластары
«Фейеноорд» (Нидерланд): «Интер», «Барселона», «Порту», «Бетис», «Лейпциг», «Галатасарай», «Комо», «Викинг»;
«Лилль» (Франция): «Бавария», «Арсенал», «Бетис», «Рома», «Галатасарай», «Буде-Глимт», «Слован», «Штутгарт»;
«Буде-Глимт» (Норвегия): «Атлетико», «Бавария», «Боруссия», «Брюгге», «Лилль», «Наполи», ЛАСК, «Ланс»;
«Наполи» (Италия): «Арсенал», «Манчестер Сити», «Брюгге», «Порту», «Буде-Глимт», «Вильярреал», «Викинг», «Сабах»;
«РБ Лейпциг» (Германия): «Манчестер Сити», «Реал», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Шахтер», «Фейеноорд», «Ланс», «Комо»;
«Вильярреал» (Испания): «Пари Сен-Жермен», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Боруссия», «Наполи», «Фенербахче», «Сабах», «Славия» Прага;
«Фенербахче» (Түркия): «Ливерпуль», «Атлетико», «Рома», «Астон Вилла», «Вильярреал», «Шахтер», «Славия» Прага, ЛАСК;
«Шахтер» (Украина): «Реал», «Интер», «Спортинг», ПСВ, «Фенербахче», «Лейпциг», АЕК, «Слован»;
«Галатасарай» (Түркия): «Барселона», «Пари Сен-Жермен», «Астон Вилла», «Спортинг», «Фейеноорд», «Лилль», «Штутгарт», АЕК.
4 себеттегі командалардың қарсыластары
«Славия Прага» (Чехия): «Арсенал», «Бавария», «Астон Вилла», «Порту», Вильярреал», «Фенербахче», «Ланс», «Сабах»;
«Штутгарт» (Германия): «Атлетико», «Интер», «Брюгге», ПСВ, «Лилль», «Галатасарай», «Викинг», «Слован»;
АЕК (Грекия): «Реал», «Манчестер Сити», «Рома», «Боруссия», «Галатасарай», «Шахтер», ЛАСК, «Комо»;
ЛАСК (Аустрия): «Ливерпуль», «Реал», «Порту», «Спортинг», «Фенербахче», «Буде-Глимт», «Слован», АЕК;
«Комо» (Италия): «Пари Сен-Жермен», «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Бетис», «Лейпциг», «Фейеноорд», АЕК, «Ланс»;
«Ланс» (Франция): «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Спортинг», «Брюгге», «Буде-Глимт», «Лейпциг», «Комо», «Славия» Прага;
«Викинг» (Норвегия): «Бавария», «Атлетико», ПСВ, «Астон Вилла», «Фейеноорд», «Наполи», «Сабах», «Штутгарт»;
«Сабах» (Әзербайжан): «Барселона», «Арсенал», «Боруссия», «Манчестер Юнайтед», «Наполи», «Вильярреал», «Славия», «Викинг»;
«Слован» (Словакия): «Интер», «ПСЖ», «Бетис», «Рома», «Шахтер», «Лилль», «Штутгарт», ЛАСК.
Айта кетсек, алматылық команда еурокубоктағы жорығын алдымен Чемпиондар лигасында бастап, алғашқы екі іріктеу кезеңінде Черногорияның «Сутьеска» клубынан (2:1, 2:0), Черногорияның Кипрдің «Омония» (1:0, 0:1, пенальтиден 6:5) клубтарын қапы қалдырған еді. Одан кейін Болгарияның «Левски» командасына (0:1, 0:1) жол берді.
Өткен маусымда «Қайрат» Чемпиондар лигасының негізгі кезеңінде Португалияның «Спортинг» (1:4), Испанияның «Реал Мадрид» (0:5), Италияның «Интер» (1:2), Грекияның «Олимпиакос» (0:1), Данияның «Копенгаген»(2:3), Бельгияның «Брюгге» (1:4), Англияның «Арсенал» (2:3) клубтарына жол берсе, Кипрдің «Пафосымен» 0:0 есебімен тең түскен еді.
Еске салсақ, «Шахтер» алты тур бұрын Премьер-лигаға қайта оралды.