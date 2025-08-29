Чемпиондар лигасының дебютанты «Қайрат» қай қарсыласынан ұпай олжалауы мүмкін
АСТАНА. KAZINFORM – Спорт комментаторы Равиль Ашығали Чемпиондар лигасының негізгі кезеңі аясында Алматыға «Реал Мадрид» командасының неше ойыншысы келуі мүмкін екенін айтты.
– ТОП клубтардың бірнеше құрамы болады, қарсыласқа байланысты да құрам жасақтайды. Мысалы «Челси» Конференция лигасы аясында өткен жылы «Астанаға» қарсы ойынында үшінші құрамын жіберді. Менің ойымша, «Реал Мадридтің» басты 11 ойыншысы келмегенімен, 4-5 негізгі ойыншысы анық келеді. Себебі «Реал Мадрид үшін өткен жылғы сәтсіздіктен кейін, биыл Чемпиондар лигасы – басты турнир. Команданың жаңа бапкері Хаби Алонсо жеңіске жеткісі келеді. Ол белгілі бір қарсыластарды елемейтін, жоғарыдан қарайтын бапкер емес, - деді ол «Jibek joly» телеарнасындағы «Бүгін LIVE» бағдарламасында.
Сондай-ақ комментатор «Қайрат» командасының қай қарсыласынан ұпай алуға мүмкіндігі бар екенін болжады.
– Биыл Чемпиондар лигасына 4 команда алғаш рет қатысып жатыр екен. Соның бірі – «Қайрат», екіншісі – «Пафос». Олардың алматылық клубпен деңгейі шамалас. Кипрлік командадан ұпай алуға болады. Алаң сапасының нашарлығы, ауа райы деген секілді бірнеше фактор кері әсерін берсе, бәлкім еуропалық гранттардан да ұпай алуымыз мүмкін. Ортаңқол «Брюгге», «Копенгаген» командаларымен де тең ойнауға болады. Сәтін салса, тіпті жеңіп кетуіміз мүмкін, - деді Равиль Ашығали.
Сөз соңында футболда нақты бір болжам жасау қиын екенін атап өтті.
Айта кетейік, «Қайрат» футбол клубының Чемпиондар лигасы негізгі кезеңіндегі қарсыластары анықталды. Алматылық клуб енді «Реал Мадрид» (Испания), «Интер» (Италия), «Арсенал» (Англия), «Брюгге» (Бельгия), «Спортинг» (Португалия), «Олимпиакос» (Грекия), «Пафос» (Кипр), «Копенгаген» (Дания) клубтарымен ойнайды.