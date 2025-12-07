Чернобыль АЭС-нің қаптамасы дрон соққысынан кейін радиациядан қорғауын тоқтатты
АСТАНА. KAZINFORM — 2025 жылғы ақпан айында дронның зақымдауы салдарынан Чернобыль атом электр станциясының қорғаушы қаптамасы (саркофаг) радиацияны ұстап тұру мүмкіндігінен айырылды, деп хабарлайды DW басылымы.
Халықаралық атом энергиясы агенттігі (МАГАТЭ) хабарлағандай, қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін саркофагты толық қалпына келтіру қажет. Дрон зақымдағаннан кейін Чернобыль АЭС-тің қорғаушы қабығы негізгі функцияларын орындай алмай қалды.
Агенттік бас директоры Рафаэль Гроссидің сөзінше, тексеру «қорғаушы қабық өзінің негізгі қауіпсіздік функцияларын, соның ішінде радиацияны ұстап тұру қабілетін жоғалтқанын» растаған.
Дегенмен мамандар негізгі құрылымдар мен мониторинг жүйелеріне ұзақ мерзімді зақым келмегенін анықтаған. Гросси бірінші жөндеу жұмыстары жүргізілгенін, бірақ ұзақ мерзімді ядролық қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін саркофагты толық қалпына келтіру қажет екенін атап өткен.
Қорғаушы қабық Чернобыль АЭС-тің тоқтатылған реакторларының үстіне атом апатынан кейін радиоактивті материалдардың одан әрі таралуын болдырмау мақсатында салынған. Халықаралық қауымдастық осы жобаны жүзеге асыруға 2,2 миллиард евро жинаған.
Осы жылдың ақпан айында БҰҰ хабарлағандай, станцияға қуатты соғыс дроны шабуыл жасаған. МАГАТЭ деректеріне сәйкес, дрон соққысы қорғаушы арканың сыртқы қабығын алаулаған өртке орап, оның ластануды ұстап тұру және сыртқы әсерден қорғау жобалық параметрлерін бұзған.
