Чернобыль апатын жоюға қатысқан қазақстандықтардың жәрдемақысы қашан өседі
АСТАНА. KAZINFORM – Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрі Асқарбек Ертаев Үкімет отырысынан кейін өткен баспасөз мәслихатында Чернобыль апатын жоюға қатысқан қазақстандықтардың жәрдемақысын өсіру мәселесіне пікір білдірді.
Журналист аталған жәрдемақының мөлшері соңғы бірнеше жылда өзгеріссіз қалап келе жатқанын айтып, бұл мәселе қашан қаралатынын сұрады.
- Олардың әлеуметті төлемін өсіру мәселесі қарастырылмайды. Күн тәртібінде биыл ондай мәселе қарастырылып жатқан жоқ. Келесі жылда да жоқ. Сол себептен ол қарастырылмайды, - деді Асқарбек Ертаев.
Еске салсақ, 1 қаңтардан бастап Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан төленетін зейнетақы төлемдері зейнетақы төлемдерін бұрыннан алып жүрген зейнеткерлер үшін 5 пайызға ұлғайған болатын.
Айта кету керек, биыл Украина жеріндегі Чернобыль атом электр станциясында болған жарылыстан бері 40 жыл өтті.
Ашық деректерге сүйенсек, қазір Қазақстанда осы апатты жоюға қатысқан 5 мыңдай адам бар.