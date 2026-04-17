Чили заңсыз мигранттарды жаппай депортациялауды бастады
АСТАНА. KAZINFORM — Президент Хосе Антонио Каст бастаған Чили үкіметі өзінің көші-қон саясатында жаңа кезеңді бастады. Елде заңсыз мигранттарды шығару бойынша алғашқы рейс жүзеге асырылды, деп хабарлайды Euronews.
Алғашқы рейс арқылы елден шығарылған ондаған шетелдік Колумбия мен Эквадорға жөнелтілді. Бұл шара президенттің сайлауалды науқанындағы негізгі уәделерінің бірі болды. Сайлауалды бағдарламадағы бұл пункт үздіксіз шығару жүйесін құруды көздейді.
Үкімет елге заңсыз кірген 180 000-нан астам мигрантты заңдастыруды тоқтатуға шешім қабылдады — бұл бастаманы бұрынғы президент Габриэль Борик ұсынған еді. Осылайша, жаңа әкімшілік жаппай тұруға рұқсат беруден бас тартып, әлдеқайда шектеулі саясатты таңдады.
Билік мәліметінше, осы процесс аясында тіркелген 6000 адамның қандай да бір қылмысқа қатысы бар — бұл миграциялық саясаттың бағытын өзгертуге негізгі дәлел ретінде келтірілді. Сонымен қатар, үкімет елдің солтүстігінде шекаралық бақылауды күшейту жоспарын жүзеге асыруға кірісті. Бұл жоспар физикалық кедергілер құруды, технология арқылы бақылауды күшейтуді және маңызды аймақтарға әскери қызметкерлерді орналастыруды қамтиды.
Хосе Антонио Каст қылмыс деңгейінің өсуін заңсыз иммиграциямен байланыстырды және ұйымдасқан қылмысқа қарсы шараларды күшейтуге уәде берді. Бұған заңсыз кіру және шетелдіктердің заңсыз кіруіне көмектесу үшін жазаны күшейтетін заң жобалары кіреді.
Көші-қонға қатысты бұл бетбұрыс өсімді қалпына келтіруге және елдің бағытын өзгертуге бағытталған 40-тан астам экономикалық және әлеуметтік шараларды қамтитын ауқымды атқарушы бағдарламаның бір бөлігі.
Айта кетейік, былтыр Чилиде ұзаққа созылған сайлау науқанының қорытындысы бойынша Хосе Антонио Каст Республика президенті болып сайланды.