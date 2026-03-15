02:36, 15 Наурыз 2026 | GMT +5
Чили жағалауында 6,5 балдық жер сілкінісі болды
АСТАНА. KAZINFORM – Чилидің орталық жағалауында магнитудасы 6,5 балдық жер сілкінісі болды, деп хабарлайды Германияның геоғылымдар зерттеу орталығы (GFZ) деп хабарлайды Kazinform агенттігі Синьхуа агенттігіне сілтеме жасап.
Синьхуа агенттігінің хабарлауынша, алдын ала мәліметтер бойынша жер сілкінісінің ошағы 28,66° оңтүстік ендікте және 71,74° батыс бойлықта болған. Гипоцентр 10 шақырым тереңдікте орналасқан.
