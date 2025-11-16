Чилиде президенттік және парламенттік сайлау өтеді
АСТАНА. KAZINFORM — Чилиде президенттік және парламенттік сайлау өтеді. Қазіргі мемлекет басшысы Габриэль Борич конституцияға сәйкес қатарынан екінші мерзімге кандидат бола алмайды, деп хабарлайды ТАСС.
Жоғарғы мемлекеттік қызметке сегіз кандидат үміткер. Қоғамдық пікір сауалнамаларының нәтижесіне сәйкес, негізгі бәсеке бес саясаткер арасында өрбиді: Жанетт Хара – биліктегі солшыл-орталық коалиция – «Чили үшін бірлік» өкілі, Хосе Антонио Касто – консервативті Республикалық партиядан, Эвелина Маттеи – «Чили, алға!» оңшыл-орталық коалиция атынан, Йоханнес Кайзер – Ұлттық-либералдық партиядан, ал Франко Париси – оңшыл-орталық «Адамдар партиясы» атынан бақ сынамақ.
Президенттен бөлек, чилиліктер ел парламентінің 23 сенаторы мен 155 депутатын да сайлайды.
