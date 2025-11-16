KZ
    06:44, 16 Қараша 2025 | GMT +5

    Чилиде президенттік және парламенттік сайлау өтеді

    АСТАНА. KAZINFORM — Чилиде президенттік және парламенттік сайлау өтеді. Қазіргі мемлекет басшысы Габриэль Борич конституцияға сәйкес қатарынан екінші мерзімге кандидат бола алмайды, деп хабарлайды ТАСС.

    Чилиде президенттік және парламенттік сайлау өтеді
    Фото: Рixabay

    Жоғарғы мемлекеттік қызметке сегіз кандидат үміткер. Қоғамдық пікір сауалнамаларының нәтижесіне сәйкес, негізгі бәсеке бес саясаткер арасында өрбиді: Жанетт Хара – биліктегі солшыл-орталық коалиция – «Чили үшін бірлік» өкілі, Хосе Антонио Касто – консервативті Республикалық партиядан, Эвелина Маттеи – «Чили, алға!» оңшыл-орталық коалиция атынан, Йоханнес Кайзер – Ұлттық-либералдық партиядан, ал Франко Париси – оңшыл-орталық «Адамдар партиясы» атынан бақ сынамақ.

    Президенттен бөлек, чилиліктер ел парламентінің 23 сенаторы мен 155 депутатын да сайлайды.

    Айта кетейік, Ирактағы парламент сайлауына қатысушылар 55 пайыздан асқанын жаздық.

