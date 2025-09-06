CҚО-дағы жол апатынан екі полицей көз жұмды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM – Солтүстік Қазақстан облысы Ғабит Мүсірепов ауданындағы жол-көлік оқиғасынан екі адам қаза тапты.
СҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметінше, «Чистополье-Шөптікөл» автожолында Chevrolet Cobalt және Toyota Camry автокөліктері соқтығысып қалған. Екі жүргізуші де сол жерде мерт болды. Осы фактіге қатысты қылмыстық іс қозғалды.
Қазіргі уақытта болған оқиғаның мән-жайын анықтау мақсатында тергеу амалдары жүргізіліп жатыр.
– Екі марқұм да ішкі істер органдарының қызметкерлері және олар қызметтік міндеттерін атқару барысында қаза тапты. Полиция департаменті олардың туыстары мен жақындарына қайғырып, көңіл айтады, - делінген баспасөз хабарламасында.
