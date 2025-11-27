Cот Трамптан президенттік сайлауға араласудағы барлық айыпты алып тастады
АСТАНА. KAZINFORM – Джорджия штатының судьясы Скотт Макафи 2020 жылғы Джорджия сайлауының қорытындыларын бұзуға қастандық жасады деп айыпталған АҚШ президенті Дональд Трампқа қарсы істі тоқтатты, деп хабарлайды BBC.
Прокуратураның өкілі Пит Скандалакис істі тоқтату туралы өтініш берді. Бұл – АҚШ-тың қазіргі президентіне қарсы 2020 жылғы сайлауға қатысты соңғы қылмыстық іс.
- Әділ және бейтарап прокурор бұл құқықтық соғысқа нүкте қойды, - деді Трамптың адвокаты істің тоқтатылуына жауап ретінде.
Скандалакис сәрсенбі күні Фултон округінің судьясы Скотт Макафиге берген өтінішінде істі «әділеттілік мүддесі және түпкілікті шешімді қамтамасыз ету үшін» тоқтататынын мәлімдеді.
Істі тоқтату Нью-Йорк қаласының бұрынғы мэрі және Трамптың бұрынғы адвокаты Руди Джулиани мен Трамптың бірінші мерзіміндегі аппарат басшысы Марк Мидоусты қоса алғанда 18 қатысушыға да қатысты таралып отыр.
Округ прокуроры Фани Уиллис 2021 жылдың ақпан айында Washington Post газеті Трамп пен Республикашыл мемлекеттік хатшы Брэд Раффенспергер арасындағы әңгіменің жазбасын жариялағаннан кейін бұл іске қатысты тергеу бастады.
2021 жылдың 2 қаңтарында түсірілген жазбада Трамптың: «Мен тек 11 780 дауыс тапқым келеді» деп айтқанын естуге болады. Ол Джорджия штатында қарсыласы Джо Байденнен осы айырмашылықпен жеңіліп қалды.
Уиллис 2023 жылдың тамыз айында Трамптың сайлау қорытындыларына араласу үшін тағы 18 айыпталушымен сөз байласқанына сендіріп айыптау актісін шығарды. Айыптауларға рэкет және басқа да қылмыстар кірді.
Айыптау тарапының мәліметінше, топ «Трамптың жеңілісін мойындаудан бас тартып, сайлау қорытындыларын Трамптың пайдасына заңсыз өзгерту үшін қастандыққа саналы түрде және әдейі қосылған».
2024 жылдың сәуірінде Трамптың қылмыстық ісі бойынша соттағы алғашқы жеті алқаби таңдалғанын жазған едік.