KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    13:14, 14 Қазан 2025 | GMT +5

    Coursera платформасы 200 мыңға жуық қазақстандық студентке сертификат табыстаған

    АСТАНА. KAZINFORM – Ғылым және жоғары білім вице-министрі Динара Щеглова орталық коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында Coursera компаниясымен арадағы әріптестіктің нәтижесін тізіп шықты.

    студент
    Фото: Huawei компаниясы

    - Coursera компаниясымен соңғы үш жылдағы бірлескен жұмысымызды ерекше атап өткім келеді. Осы кезеңде 197 926 студент оқытудан өтіп, 388 573 сертификатқа ие болды, - деді ол.

    Айтуынша, қазақстандық студенттер Coursera платформасы арқылы жасанды интеллект бағытындағы 225 курсты меңгере алады.

    - Сонымен қатар AI-Sana бағдарламасы аясында студенттер 72 406 сертификат алды. Бұл олардың цифрлық және жасанды интеллект бағыттарына жоғары қызығушылығын көрсетеді, - деді вице-министр.

    Еске салсақ, Coursera бас директоры Грег Харт Қазақстан мен компания ынтымақтастықтың жаңа сатысына аяқ басқанын айтқан еді. 

    Тегтер:
    Жасанды интеллект ҚР Ғылым және жоғары білім министрлігі Білім және ғылым Студент
    Есімжан Нақтыбай
    Есімжан Нақтыбай
    Автор
    Соңғы жаңалықтар