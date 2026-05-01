Dala.Camp: Отандық жылқы етін Жапония нарығына шығару жоспарланды
АСТАНА. KAZINFORM — 1 мамыр күні Елорда төріндегі Назарбаев Университетінен ерекше керуен жолға шықты. Бұл — Dala.Camp ұлттық мал шаруашылығы экспедициясы. Алдағы 16 күнде 40 қатысушы 14 жол талғамайтын көлікпен Қазақстанның 10 облысын аралап, 6000 шақырымды еңсереді.
Экспедицияның ауқымы таңғаларлық. Павлодардан бастап, Түркістан мен Қызылордаға дейін, Шығыстың тауларынан Арқаның жазығына дейінгі аралықты қамтиды. Қатысушылар фермалардағы жұмыс процесіне араласады, яғни репродукция, жем-шөп дайындау, мал бордақылау мен ет өңдеу секілді саланың бүкіл тізбегін іштен зерттейді.
Ең қызығы, экспедиция реалити-шоу мен деректі фильм форматында түсіріледі, демек, көрермендер малшының тыныс-тіршілігі мен саланың түйткілді мәселелерін экран арқылы көре алады.
Жобаның негізін қалаушы, «Turan» мал өсірушілер қауымдастығының төрағасы Жәнібек Кенжебаевтың айтуынша, бұл сапардың түпкі мақсаты — қазақстандық өнімнің экспорттық әлеуетін арттыру. Ол отандық жылқы етінің Жапония нарығына шығу мүмкіндігі туралы маңызды жаңалықпен бөлісті.
— Маусым айының соңында Mitsui корпорациясымен бірге Жапонияның Кумамото қаласына барып, қазақстандық жылқы етінің дегустациясын өткізуді жоспарлап отырмыз. Ол жақта бізді ірі дистрибьюторлар мен импорттаушылар күтіп отыр. Осыдан бірнеше жыл бұрын жапондық делегация елімізге келіп, етіміздің дәміне жоғары баға берген. Алдағы бір-екі жылда Жапония нарығын Қазақстан үшін ашамыз деп ойлаймын, — деді Жәнібек Кенжебаев.
Бұл сапарға QazTrade мен Ауыл шаруашылығы министрлігі қолдау көрсетіп отыр. Экспедиция тек тәжірибелік емес, ғылыми сипатқа да ие. Назарбаев Университетінің ғалымдары мен биологтары өндіріс процесіндегі технологиялық кедергілерді анықтап, шешу жолдарын ұсынады.
— Бұл — ғалымдар, фермерлер мен инвесторлар арасындағы диалогтың жаңа форматы. Сапар аяқталған соң біз университет базасында нақты жобаларды бірлесіп жүзеге асырамыз, — деп атап өтті NU Impact Foundation басқарушы директоры Дина Сайфутдинова.
Экспедиция соңында Turan қауымдастығы Қазақстандағы ет бағытындағы мал шаруашылығының жай-күйі туралы үлкен аналитикалық есеп дайындайды.
Еске сала кетейік, Грузияда өткен Dala.Camp Georgia халықаралық форумында Қазақстан мал шаруашылығы өнімдерін Грузия арқылы халықаралық нарықтарға шығуды жоспарға алғанын жазған едік.