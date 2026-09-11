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    Дамир Жалғасбай US Open-2026 турнирінің жартылай финалына шықты

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанның жасөспірімдер арасындағы екінші ракеткасы Дамир Жалғасбай 2026 жылғы жасөспірімдер арасындағы АҚШ ашық чемпионатының ширек финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды ҚТФ баспасөз қызметі.

    Дамир Жалғасбай US Open-2026 турнирінің жартылай финалына шықты
    Фото: ҚТФ

    Қазақстандық теннисші US Open турнирінде америкалық Сафир Азаммен жұптасып өнер көрсетуде. Ширек финалда оларға пуэрторикалық Янник Альварес пен АҚШ өкілі Райан Козад қарсы тұрды.

    Матч чемпиондық тай-брейкте шешілді. Жалғасбай мен Азам 6:3, 6:7 (14:16), 10:6 есебімен жеңіске жетті.

    Теннисшілер кортта 1 сағат 22 минут өткізді. Осы уақыт ішінде қазақстандық спортшы мен оның серіктесі бес эйс жасап, төрт қосарланған қателікке жол берді және алты брейк-пойнттың үшеуін сәтті пайдаланды.

    Жартылай финалда Жалғасбай мен Азам америкалық Танишка Кондури мен Марсель Латак дуэті және турнирдің бірінші нөмірлі жұбы – бразилиялық Гуто Мигель мен словениялық Зига Шешко арасындағы матчтың жеңімпаздарымен кездеседі.

    Бұған дейін Елена Рыбакина US Open-2026 финалына шыққанын жазған едік.

    турнир Спорт Теннис
    Айнұр Тумакбаева
    Айнұр Тумакбаева
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