KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    «Даму» қоры арқылы несие алып беремін деген алаяқ 4 жылға сотталды

    АСТАНА. KAZINFORM — Жәбірленушілер «Даму» қорының бағдарламасы бойынша 100 млн теңге мөлшерінде жеңілдетілген несие алуға жәрдемдесуі үшін алаяққа әрқайсысы 1 млн теңгеден берген. 

    «Даму» қоры арқылы несие алып беремін деген алаяқ 4 жылға сотталды
    Фото: Freepik

    Ол азаматтармен консалтингтік қызметтер көрсету туралы жалған шарттар жасасып алдаған.

    Келтірілген материалдық шығынның жалпы сомасы 4 млн теңге. Прокурор сотта сотталушының кінәсін толық дәлелдеді.

    Сот үкімімен оған 4 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

    Сот үкімі заңды күшіне енді.

    Айта кетелік елде 127 млрд теңгенің алаяқтық операциясына тосқауыл қойылған еді

    Астана Прокуратура Қылмыс Алаяқтық
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар