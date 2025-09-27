KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    20:36, 27 Қыркүйек 2025 | GMT +5

    Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден FIS кубогы кезеңінде күміс жүлде алды

    АСТАНА. KAZINFORM – Шаңғымен тұғырдан секіруден Қазақстан құрамасының өкілі Данил Васильев Германияның Хинтерцартен қаласында өткен FIS кубогы кезеңінде 2-орынға ие болды.

    Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден FIS кубогы кезеңінде күміс жүлде алды
    Фото: ҰОК

    Отандасымыз финалдық кезеңде 229,6 ұпай жинап, екінші орынға қол жеткізді. 

    Қарсыластарынан оқ бойы озық шыққан аустриялық спортшы Юлиан Шмид (229,8) жарыс жеңімпазы болды. Ал, словениялық Рок Облак 229,6 ұпай жинап, Васильевпен бірге екінші орынды бөлісті.

    Айта кетейік, осыған дейін Данил Васильев шаңғымен тұғырдан секіруден Словенияның Любно-об-Савинье қаласында өткен FIS кубогы кезеңінде үздік үштікке енген болатын. 

