Дания премьер-министрі үшінші мерзімге сайлауға қатыспақ
АСТАНА. KAZINFORM — Дания премьер-министрі Метте Фредериксен үшінші мерзімге сайлауға қатысуға ниет білдірді. Бірақ сайлаушылардың сенімін қайта алу барған сайын қиынға соғып отыр, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Reuters мәлім еткендей, 48 жастағы Метте Фредериксен, Гренландия мәселесінде АҚШ президенті Дональд Трампқа қарсы пікір білдірген, 24 наурызда өтетін жалпы сайлауға дайындалып жатыр. Премьер-министр арктикалық арал бойынша өзінің сенімді ұстанымы Даниядағы өмір сүру құны дағдарысына жеткілікті көңіл бөлген бе деген күмәндарды жеңеді деп үміттенеді.
Фредериксеннің социал-демократтары өткен жылдың қарашасында муниципалды сайлауда тарихи жеңіліске ұшырағанымен, биыл олар қайтадан белсенділік танытуда. Егер Фредериксен тағы бір толық мерзім атқарса, ол Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Даниядағы ең ұзақ мерзім қызмет еткен көшбасшы бола алады.
Метте Фредериксен — Даниядағы ең жас премьер-министр және ел тарихында екінші әйел үкімет басшысы.
Оның ең сындарлы кезеңдерінің бірі COVID-19 пандемиясы кезінде болды. 2020 жылы үкімет құндыз популяциясын түгел жоюға шешім қабылдады, өйткені олар вирус тасымалдаушысы болуы мүмкін деп қауіптенді. Кейінгі қоғамдық тергеу бұл әрекет заңды негізсіз деп тапты және Фредериксен мен үкіметтің «қоғамды қате бағыттағанын» көрсетті, дегенмен оның жеке өзі өкілеттігін асыра пайдаланғанын білмегені анықталды.
Құндызға қатысты жанжал жалғыз оқиға емес. Үкімет қорғаныс шығынын қаржыландыруға көмектесу үшін мемлекеттік мерекені жоюға шешім қабылдаған кезде елдегі жұмысшылардың ашуына ілікті.
Премьер-министр иммиграцияны қатты шектеді, әсіресе Батыс Еуропаға кірмейтін елдерден келген адамдарға қатысты. Бұл қадам ультраоңшыл қарсыластардың босқындар саясатына наразылықты өз пайдасына пайдалануын тежеді, бірақ дәстүрлі солшыл одақтастарды алшақтатқан.
2023 жылы Фредериксен НАТО Бас хатшысы лауазымына үміткер ретінде қарастырылған болатын.
