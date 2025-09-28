KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
    05:40, 28 Қыркүйек 2025

    Үндістандағы қақтығыста қаза тапқандар саны 40-қа жуықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Үндістанның оңтүстігіндегі шеру кезінде болған қақтығыста қаза тапқандардың саны 38-ге жетті. Құрбандардың дені әйелдер мен балалар. Бұл туралы Синьхуа агенттігі жазды.

    Үндістандағы митинг
    Фото: Report

    Қайғылы оқиға Тамилнад штатында өткен митингі кезінде болды. Оны киноактер Виджай өзінің саяси ұйымы Тамилага Веттри Кажагамды қолдау үшін ұйымдастырған.

    Штаттың басшысы, ​​​​Дравида Мунетра Кажагам партиясының аға саяси жетекшісі В.Сентил Баладжи жараланғандардың 46-сы жекеменшік ауруханаға жатқызылғанын, ал 12-сі мемлекеттік ауруханада емделіп жатқанын айтты.

    Үндістанның премьер-министрі Нарендра Моди әлеуметтік желідегі X платформасындағы жазбасында қайтыс болғандардың жақындарына көңіл айтып, оқиғаны «ауыр қайғы» деп атады.

    — Менің ойым жақындарынан айырылған отбасыларда. Осы қиын кезеңде оларға күш-қуат, жарақат алғандардың барлығының тезірек сауығып кетуін тілеймін, — деп жазды Н.Моди.

    Еске салайық, бұған дейін Миланда Палестинаны қолдау шеруі қақтығысқа ұласып, 60 полицей жараланған болатын

    Тегтер:
    Тұрғын Үндістан Митинг
    Динара Маханова
    Динара Маханова
    Автор
